Isabel Pantoja volvió a colgar el 'no hay entrada' en su último concierto que tuvo como escenario el Gran Canaria Arena. La tonadillera, en el marco de su gira Enamórate, ofreció un recital que superó las dos horas y que congregó a 6.000 personas. Sobre las tablas, una pletórica artista que estuvo acompañada por la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y que consiguió emocionarse, incluso llegó a llorar. Entre bambalinas, no faltaron las sorpresas y los momentos cómplices junto a los distintos miembros de su equipo. Te contamos lo que no se vio del regreso de la artista a un escenario de nuestro país tras su gira americana.

Isabel Pantoja no visitaba Gran Canaria desde 2018, así que sus fans esperaban con ganas verla de nuevo derrochar arte sobre el escenario. Arrancó el espectáculo con 'Hoy quiero confesar', el primero de muchos éxitos que repasó durante una noche mágica. Como es habitual quiso lanzar distintos mensajes a través de la letra de sus canciones. Cuando interpretó 'Era mi vida él' alteró la estrofa subrayando que "eran mi vida ellos, ellos siguen siendo mi vida". Posiblemente en alusión a sus padres fallecidos.

Isabel Pantoja rompe a llorar

Uno de los momentos más destacados del concierto tuvo lugar cuando Isabel Pantoja volvió a cantar 'Marinero de luces', el tema con el que siempre recuerda a su difunto marido, Paquirri. La emoción embriagó a la artista, que miró al cielo en distintas ocasiones, y terminó rompiendo en llanto. Ante la incapacidad de cantar en ese momento levantó el micrófono cediendo el testigo a sus fans. A través de sus redes sociales, la artista ha publicado muchos momentos que resumen una jornada inolvidable para ella. En el backstage, donde se encontraba Anabel Pantoja, la cantante posó feliz con los miembros que conforman su equipo. Además, la fecha coincidió con el cumpleaños de dos de los integrantes, así que todos se unieron en una improvisada fiesta en la que entonaron el tradicional "cumpleaños feliz", por supuesto, junto a Isabel Pantoja.

La jornada fue muy especial para Anabel Pantoja. La 'influencer' hizo partícipes a sus seguidores de algunos de los instantes más destacados. Una vez en la cama, quiso compartir un vídeo en el que reconoció que estaba intentando asimilar todo lo que había vivido durante la noche. "Estoy pensando en lo que han visto mis ojos y lo que ha sentido mi corazón. Hace cinco años ella rompió esquemas, pero hoy ha sido brutal", indicaba.

1 de 3 "Lo que pasó ayer nunca lo olvidaré", reconocía la artista 2 de 3 Distintos momentos del concierto que congregó a 6.000 personas 3 de 3 Se trata de su regreso a los escenarios españoles tras su gira americana