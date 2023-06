Concha Velasco: saltan de nuevo las alarmas por su estado de salud

Hace unos días, Mariló Montero aseguraba que había tomado la decisión de no volver a visitar a Concha Velasco. "No veo recomendable visitarla, la última vez tuvo que ir al hospital", aseguró e hizo saltar todas las alarmas sobre un empeoramiento en su estado de salud. Tras esto, Terelu Campos mandaba en directo desde 'Sálvame' un gran beso a la actriz sin explicar el motivo de su cariñoso gesto. Este domingo, 25 de junio, su hijo, Manuel Velasco, ha hecho que las preocupaciones sobre cómo se encuentra su madre aumenten al no poder articular palabra ante los medios de comunicación tras salir de visitarla en la residencia.

A lo largo de los últimos tiempos, Manuel Velasco ha sido siempre el encargado de hablar con los medios de comunicación para dar el último parte de salud de su madre y así evitar cualquier tipo de especulación sobre su estado de salud. Siempre sereno y comprendiendo la preocupación que hay sobre Concha Velasco tras su ingreso más reciente, el joven nunca se ha negado a aclarar cómo se encontraba. Sin embargo, este domingo, 25 de junio, el hijo de la veterana actriz no ha podido articular palabra después de que un reportero de 'Fiesta' le preguntara sobre el estado de su madre. Aunque ha dado las gracias de forma tímida y con un nudo en la garganta, se le veía decaído y preocupado. Una actitud que ha llamado mucho la atención pues no es muy habitual en él.

La preocupación por el estado de salud de Concha Velasco ha aumentado aún más cuando diversos colaboradores del programa de Telecinco han asegurado que Manuel Velasco le ha dicho a sus más allegados que la actriz se encuentra "estable". Unas escuetas palabras que distan mucho de las explicaciones detalladas que siempre ha hecho llegar a los suyos y a los medios de comunicación.

Gran preocupación por el estado de salud de Concha Velasco

La preocupación por la salud de Concha Velasco es un hecho. El pasado mes de marzo se cumplía un año desde que la actriz se encuentra en una residencia. Su débil estado de salud es lo que provocó que sus hijos solo miraran por ella y quisieran darle los mejores cuidados. Entonces, Susana Uribarri hizo saltar todas las alarmas al dedicarle unas tiernas palabras a la mítica chica Ye-yé. "Te quiero mi Concha Velasco. Eres fuerte y todos te queremos. Gran persona, un 10 como actriz y una gran luchadora. Por mucho tiempo más contigo, mi día de la mujer se lo dedico a una GRAN MUJER", escribía. La salud de Concha Velasco se resintió en el verano de 2021 y a finales de diciembre de 2022 tuvo que ser ingresada en el hospital. "Durante los últimos tiempos se ha debilitado su salud de manera rápida y progresiva debido a su enfermedad", afirmaba su hijo Manuel. Un deterioro que coincidió con su retirada de los escenarios.