7 Concha habla sobre su ingreso hospitalario

“Me trajeron en ambulancia desde A Coruña, que es precioso, ahí atada. Desde la Quirón a Sanchinarro, en Madrid. Yo a la doctora le dije que tenía que estrenar aquí si o si, y que o me ponía buena antes del 3 de octubre o me quitaba los cables y me iba. Vio que iba en serio y me dejó ir…”,ha continuado bromeando.