9 Un problema de los nuevos tiempos

“Mis hijos se han criado en los camerinos y no ha habido ningún problema. Pero al nieto no le puedo ver tanto, sus padres no me dejan, y ahora hay un problema que no había cuando mis hijos eran pequeños, y es que todo el mundo quiere retratarles. No me dejan que me lo retratéis y no me lo dejan”, confesó en la presentación de la obra en el teatro de La Latina.