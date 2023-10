Concha Velasco fue madre soltera: así ocultó su embarazo y se planteó abortar

Concha Velasco ha sido una presencia constante en el cine y la televisión española durante décadas. Su carrera, llena de premios y reconocimientos, ha atravesado diversas etapas del cine español, dejando huella en cada una de ellas. Sin embargo, más allá de su vida profesional, la actriz ha enfrentado desafíos personales que no se han revelado hasta hace poco tiempo.

Bajó de la camilla y siguió adelante

En una entrevista que hizo para Telecinco, por la cual recibió 20.000 euros brutos, la actriz compartió uno de los secretos más íntimos de su vida: la identidad del padre biológico de su hijo Manuel Velasco. Concha confesó que fue Fernando Arribas, un renombrado director de fotografía que, en el momento de su relación, estaba casado. Si bien su relación con Arribas estuvo marcada por el amor, la situación personal del director no era la más idónea como para que se mostraran en público.

La España de antaño era muy diferente a la de hoy y había que ser muy valiente para tomar la decisión de ser madre soltera. De hecho, la actriz confesó que, en un momento de desesperación y miedo, consideró la idea de abortar y fue a la clínica. Pero en el último momento, se armó de valentía, bajó de la camilla y optó por seguir adelante con el embarazo. Se convertiría en madre soltera y soportaría la presión social que estigmatizaba a las mujeres que pasaban por ese tipo de situaciones.

Con Paco Marsó estuvo casada más de 20 años

La relación entre Concha y Fernando Arribas no terminó en aquel momento. Más bien lo contrario. Siempre mantuvieron una comunicación discreta, pendientes ambos del bienestar del hijo que tenían en común, Manuel. Incluso, en los últimos años de vida del director de fotografía, pasaron juntos las navidades en varias ocasiones. "Está siendo muy duro sobrellevar la muerte de Fernando, me acuerdo mucho de él, era un hombre maravilloso", lamentó Concha Velasco en el plató de Telecinco. Cuando Fernando Arribas falleció ya no fue necesario proteger más su identidad, por eso Concha pensó que había llegado el momento de revelar quién era el padre de Manuel. "No quería que la prensa le persiguiera", añadió la actriz.

En lo que se refiere a su vida amorosa, Concha Velasco ha tenido varias relaciones que han marcado su vida. Después de Fernando Arribas, llegó a su vida el cineasta José Luis Sáenz de Heredia, también un hombre casado y con varios hijos. La relación duró casi diez años. Sin embargo, su relación más conocida fue con Paco Marsó, que adoptó a Manuel como su propio hijo. Estuvieron casados más de 20 años. La pareja hizo una boda sorpresa que se celebró 18 de abril de 1977. La pareja tuvo muchos momentos de crisis hasta que finalmente se divorciaron en 2010.

1 de 5 Concha Velasco y su hijo Manuel siempre se han mostrado muy unidos en público 2 de 5 Fernando Arribas es el padre biológico de Manuel Velasco. 3 de 5 Concha Velasco se casó con Paco Marsó, su última relación. 4 de 5 Además de Fernando Arribas y de Paco Marsó, Concha tuvo dos relaciones más. Una con José Luis Sáenz de Heredia y la otra con Juan Diego. 5 de 5 Momento en que Concha recibe un reconocimiento de los Reyes a toda su carrera profesional.