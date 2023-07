Concha Velasco: lanzan un comunicado para esclarecer su verdadero estado de salud

reproducimos de manera íntegra las palabras de Manuel Velasco. En los últimos días se ha especulado mucho acerca del estado de salud de Concha Velasco después de que Mariló Montero asegurase que había tomado la decisión de dejar de visitarla en la residencia. A esto se sumó un cariñoso gesto de Terelu Campos en mitad de ' Sálvame ' y que nunca llegó a explicar el motivo, algo que aumentó la preocupación por el estado de la actriz . El pasado fin de semana, Manuel Velasco salía cabizbajo de la residencia en la que se encuentra su madre y al no querer explicar cómo se encuentra su madre hizo saltar las alarmas. Ante esto, el hijo de la mítica chica Ye-yé ha lanzado un comunicado en el que explica el estado actual de su madre. A continuación,

"Ante la controversia suscitada por las declaraciones a agencias de varios/as amigos/as de mi madre, Concha Velasco, en relación a su salud en las últimas semanas (declaraciones hechas desde el cariño y sin ánimo de generar alarma, me consta), y tras la sucesión de titulares e informaciones que han venido a continuación, especialmente aquellos textos que critican que yo no atendiera "debidamente" a un reportero de un programa de televisión, "gesto que hizo aumentar aún más las alarmas", me gustaría, de forma cordial, puntualizar lo siguiente:

- Que mi madre permanece estable, dentro de su estado general delicado, como he respondido y respondo a todos los medios de prensa que me escriben preguntándome por esto de manera habitual (aunque quizá tarde unas horas en contestar a todos; pido disculpas por ello). Sigue en su magnífica residencia de Las Rozas, respirando aire puro, acompañada en todo momento, y con todas las atenciones y cuidados que precisa.

- Que no ha sucedido ningún empeoramiento grave en su salud, que no ha habido ningún nuevo ingreso hospitalario, aunque sí, como ya he explicado con anterioridad en alguna ocasión, y ha repetido mi prima Manuela hace unas horas, es trasladada al hospital con regularidad a recibir el tratamiento y supervisión constante que precisa su enfermedad. Ruego la misma privacidad e intimidad, cuando esto sucede, como hasta ahora (no tengo queja al respecto).

- Que, como afirmaban algunos medios, "el hecho de que Manuel tenga el móvil en silencio enciende más las alarmas" se debe a que, ante las numerosas llamadas que recibo al día, atentas siempre, a veces me veo en la necesidad, por mi propia salud mental, de "respirar" un poco, y más los fines de semana (pero respondo siempre a todos, y lo seguiré haciendo, por WhatsApp, tan pronto como me es posible -no me voy a la cama nunca sin revisar cada noche que así lo he hecho-). Tengo otro móvil, siempre encendido, para emergencias (médicos, residencia y familia).

- Que ni mi hermano Paco ni yo hemos "restringido las visitas a la residencia". A ella le hacen muy bien, pero las organizamos siempre todas con un orden, y dosificadas, para que no se fatigue.

Agradezco enormemente el cariño que recibe mi madre, por ser la mejor actriz de este país, así que cuando de nuevo suceda, desgraciadamente, algún empeoramiento significativo de su delicada salud, no tendré problema alguno en informar debidamente de ello de nuevo, como hice en Navidad. Mientras tanto, y deseando que eso no pase de nuevo, seguiré respondiendo los mensajes de la prensa, aunque no haya sucedido nada especialmente relevante en esta ocasión, tan pronto como me sea posible, porque la relación de afecto, por parte de todos, es mutua.

Si no me explayé con ese afable reportero que se acercó a las puertas de la residencia no fue para "aumentar la preocupación", sino porque ese día a esa hora... pues también tengo yo una vida y otras cuestiones personales ajenas a todo esto, y sencillamente no era un buen momento para mí (pero a todos los amables colaboradores de ese programa, atentos y cariñosos siempre, ya les había respondido por WhatsApp la noche anterior, antes de acostarme, insistiéndoles en la estabilidad de la salud de mi madre).

Entiendo, como no puede ser de otra manera, que toda noticia sobre mi madre genera un enorme interés, así que espero haber aclarado todas vuestras dudas con la educación, accesibilidad, transparencia y sinceridad que trato de tener siempre con vosotros. Un abrazo lleno de afecto a todos los medios, y sirvan estas líneas para agradeceros de nuevo vuestro cariño siempre y para que entendáis, que sé que lo hacéis, lo que personalmente llevo / llevamos viviendo de un tiempo a esta parte.

Todos somos humanos, yo también, y, si no me extiendo más a veces, es porque esto es día a día. Esto pasa factura a nivel emocional, mucha factura. Mucha. Creedme, esto es muy difícil (las "fake news", los chistes sin gracia de las famosas "necroporras" en redes sociales, los "videoblogs" con titulares "clickbait" fuera de contexto, etc). Cayetana Guillén Cuervo no ha podido explicarlo mejor por mí (gracias, Cayetana, de corazón).