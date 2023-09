Cómo Arantxa Sánchez Vicario se enamoró de Josep Santacana, el hombre que arruinó su vida

La extenista Arantxa Sánchez Vicario ha tenido una carrera profesional llena de éxitos, llegando incluso a ser la número 1 del tenis mundial. Sin embargo, su vida personal tiene episodios de graves conflictos familiares y una relación de amor con Josep Santacana, que ha terminado transformándose en una intensa batalla judicial en los juzgados de Barcelona.

Santacana, investigado por un detective

¿Cómo empezó la historia de amor entre los dos? Se conocieron en Ibiza gracias a Josep Guindulain, un conocido subastero con el que Santacana había trabajado y que, tiempo después, apareció muerto en su casa. Desde el primer momento, lo que sintió por Josep fue “un flechazo”, como ella misma confesó en su libro de memorias “Arantxa ¡Vamos!”. Sin embargo, las señales de alarma no tardaron en aparecer.

La familia Sánchez Vicario siempre mostró desconfianza hacia Josep. Por esa razón, decidió contratar los servicios de la agencia de detectives Método 3 en Barcelona para investigar su pasado. Los hallazgos revelaron detalles oscuros de la vida de Santacana, como deudas y procesos judiciales pendientes. Pero para Arantxa, su amor estaba por encima de todo. Se casaron en 2008 en una gran boda en el Castillo de Peralada y, poco después, ella lo designó como gestor de su patrimonio, valorado en 45 millones de euros, después de acusar a sus padres de controlar y malgastar su dinero.

El amor incondicional de su madre

En 2018, la extenista reconoció que había cometido un error tremendo con su familia y dijo estar muy arrepentida. Nunca pudo despedirse de su padre cuando murió y eso le pesa mucho todavía hoy. De hecho, no le dejaron ni acudir al funeral. Su hermano mayor, Emilio Sánchez Vicario, cortó, durante años, cualquier tipo de relación con ella. Hasta que una noche de diciembre de ese mismo 2018, Arantxa volvió a tocar el timbre de la puerta de Emilio pidiéndole ayuda. Estaba rota. Josep Santacana se había marchado de casa y vivía con otra mujer en un apartamento de Miami. Arantxa sí ha podido recuperar la relación con su madre. “Está conmigo a pesar de haberle dado 1.000 patadas. Ella me ha demostrado lo que es amor incondicional”, ha expresado la extenista.

El matrimonio entre Arantxa y Josep duró 10 años. En el transcurso de ese tiempo, las decisiones financieras que tomó Santacana llevaron a la extenista a una situación económica muy delicada. Hasta el punto que, ya en el año 2009, el Tribunal Supremo señaló que la tenista debía pagar, al Banco de Luxemburgo, una multa de 5,2 millones de euros por impago de una deuda contraída con la entidad. Ella declaró en su momento ante el juez que “quería saldar esa deuda, pero Josep se negó, diciéndome que se encargaría de todo”. Según Arantxa, ya ha pagado alrededor de 1,9 millones de su deuda al Banco de Luxemburgo.

"Dos hijos estupendos"

Estos días se libra la batalla judicial definitiva entre la pareja y las acusaciones mutuas se han convertido en una constante. Y lo mismo que Arantxa asegura haber estado al margen de cualquier decisión sobre su patrimonio, Josep Santacana asegura lo contrario. Y ha querido demostrarlo con la carta que supuestamente ella le escribió mientras estaban en proceso de divorcio y a la que Vanitatis ha tenido acceso. “Me has enseñado la realidad de la vida, has sido la persona que mejor me conoce, entiende y mi confidente, por eso te quiero decir gracias por haberme enseñado tanto y compartir conmigo. Además de haber formado una maravillosa familia y dos hijos estupendos”.

En la actualidad, el proceso de divorcio entre Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana sigue abierto en Estados Unidos. La última información conocida es que se ha solicitado custodia compartida de sus dos hijos, Arantxa y Leo.

1 de 5 Arantxa Sánchez Vicario logró convertirse en la número 1 del tenis mundial. 2 de 5 Arantxa acompañada de sus padre, Emilio y Marisa. 3 de 5 Emilio Sánchez Vicario fue el padrino de la boda de su hermana. 4 de 5 Durante la presentación de su libro "Arantxa ¡Vamos" 5 de 5 Emilio siempre ha sido el hermano protector de Arantxa.