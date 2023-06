El humorista Héctor de Miguel, más conocido como Quequé, ha incendiado las redes después de comparar a Txapote, asesino de Miguel Ángel Blanco, con Pitingo en su programa Hora Veintipico, de la Cadena Ser. El cantante tampoco se ha quedado callado ante el polémico comentario.

Vídeo: @Pitingo, vía @HoraVeintipico

"Eres un cobarde y lo sabes", asegura Pitingo

"Txapote ya ha cumplido su deuda con la sociedad, ¿pero Pitingo, qué? Ahí sigue, ejerciendo el terrorismo musical, sin pedir perdón a las víctimas. Lo de Txapote al menos era rápido, lo de este (Pitingo) es una agonía", decía. De este modo hacía referencia al modo en el que fue asesinado el concejal del PP en manos de ETA, el 13 de julio de 1997. Este recibió dos tiros en la nuca de manos de Francisco Javier García Gaztelu, más conocido como 'Txapote', y considerado uno de los asesinos más sanguinarios de la banda armada. Con esta desafortunada frase, Quequé se refería a Pitingo en un tono jocoso que, lógicamente, no ha sentando bien ni al cantante... ni a nadie. Porque en las redes sociales poco han tardado los usuarios en hacerse eco de sus palabras.

Todo comenzaba horas antes cuando el humorista compartía un tuit ya eliminado en redes en el se mofaba de la cercanía de Pitingo con Vox. La respuesta de este último no se hacía esperar: "Cuando me veas de frente agacharás la cabeza como la última vez que nos vimos, no tuviste los cojones de cruzar una mirada conmigo. Eres un cobarde y lo sabes". A partir de ese momento, ambos se enzarzaron en una dura trifulca. "No soy consciente de haberme cruzado contigo nunca, igual no te reconocí y te ignoré, como la mayoría de población hace con tus crímenes musicales. Hace mucho que no hago las cosas 'por cojones', pero entiendo que tú el cerebro lo tienes ahí y eso explica casi todo", le contestaba Quequé.

No descarta denunciar al presentador

La conversación no terminó ahí y fue subiendo de tono, con dardos de un lado y del otro. Todo podría haber quedado en una anécdota más de Twitter, si la pelea no hubiera adquirido un tono completamente desacertado durante la emisión de Hora Vientipico. Pitingo compartía entonces en sus redes la secuencia en la que Quequé se burlaba de su música y le comparaba con el etarra que asesinó al concejal de Ermua en 1997. Acompañaba el vídeo con el siguiente tuit: "Txapote asesinó a Miguel Ángel Blanco y a 13 personas más, ¿y tú dices que ya ha cumplido su deuda con la sociedad? Díselo a sus familiares, seguro se reirán de tu chiste. Qué tío más malo eres. Y, por favor, déjame en paz ya. Lleváis años. Yo creo que ya está bien".

Las reacciones no se han hecho esperar y ya hay quien pide que las declaraciones de Quequé tengan consecuencias, como comentaba esta usuaria: "No hay que dejar pasar estas atrocidades, hay que actuar con todos los recursos legales. Ánimo y adelante". Pitingo, por su parte, baraja la posibilidad de denunciar al humorista, como él mismo ha reconocido en redes.

Mientras decide su siguiente paso, continúa el goteo de mensajes de apoyo, también de parte de las víctimas de ETA. Rubén Múgica, hijo del dirigente histórico del Partido Socialista de Euskadi Fernando Múgica Herzog, asesinado por la banda terrorista en 1996, ha compartido lo siguiente: "Este vídeo de Héctor de Miguel provoca nauseas". "Una cosa es que tu música guste más o menos y otra los chistecitos que se está gastando este gracioso. Me hubiera gustado que hubiera vivido en los 80 y 90 en el País Vasco y ver, como es mi caso, a mi familia mirar debajo del coche", compartía otra usuaria en alusión a los coches bombas.

Ante la repercusión que ha tenido su comentario y el aluvión de críticas recibidas, a Quequé no le ha quedado otra que recular. Lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter y en contestación a un comentario de la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Consuelo Ordóñez, que le confrontaba por sus palabras. "Tienes toda la razón, Consuelo. Nos pasamos de frenada y te pido disculpas", escribía.