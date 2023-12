El comentadísimo vestido de Cristina Pedroche con el que calienta motores para las Campanadas

Ya ha empezado la cuenta atrás para las Campanadas de este año y Cristina Pedroche lo sabe bien. La vallecana será la encargada, por décimo año consecutivo, de despedir el 2023 desde la Puerta del Sol de Madrid en Atresmedia junto a Alberto Chicote. Un tándem que siempre le ha funcionado muy bien a la cadena, sobre todo por la expectación del vestido de la mujer de David Muñoz. Como cada año, Pedroche ha desvelado algunas pistas, pero también ha querido que sus seguidores puedan ver una "degustación" de lo que será su verdadero outfit en Nochevieja.

Primer posado oficial de Cristina Pedroche y Alberto Chicote para las Campanadas

La presentadora ha protagonizado un alabado posado en sus redes sociales para anunciar que tan solo quedan dos semanas para despedir el año. El look elegido para la ocasión han sido unos pantalones negros ajustados y acabados en campana y un top blanco con unas mangas XL con mucha tela. Eso sí, dejando al descubierto sus abdominales. Un guiño a su primer embarazo, ya que dio a luz el pasado 14 de julio a su primera hija junto al cocinero, Laia. En la publicación de Instagram, Pedroche ha querido compartir con sus seguidores que este año está "más nerviosa" de lo normal.

"Un año más por estas fechas ya estoy muy nerviosa. Es verdad que este año lo estoy más. Necesito que todo salga bien. Eso no quiere decir que cuente con que el vestido y la propuesta os guste a todos, ya sé que eso es imposible", ha empezado la vallecana, muy consciente de que su look en Nochevieja siempre es de lo más comentado. Sin embargo, para ella, el verdadero triunfo "esa noche es salir de la Puerta del Sol con la cabeza bien alta sabiendo que lo he dado todo, orgullosa por mi trabajo y por mi equipo". Un equipo, precisamente, formado por los mismos de siempre: su estilista Josie, el encargado del gran vestido de Nochevieja, y la valenciana Isabel Sanchís para este prelook.

La presentadora ha desvelado algunos detalles de cómo será su vestido este año

No obstante, la presentadora ya ha dado algunas pistas de cómo va a ser su vestido este año, consciente de la expectación que siempre genera. Pero puede que este año sí sea del gusto de todos: "Eso es lo único que necesito, aunque reconozco que este año el vestido es taaaaaaaan especial que lo mismo sí que os gusta a todos. No queda nada... y muy muy pronto más pistas y sorpresas", ha escrito junto a seis imágenes en las que aparece ella sola o junto a Chicote en el reloj de la Puerta del Sol.

Un outfit que ha sido de lo más comentado en sus publicaciones en Instagram, que ya acumulan casi 60 mil likes. Compañeras de profesión como Tamara Gorro, Paula Echevarría o Marta Riesco han comentado lo bien que le sienta y lo "espectacular" que está en esas fotografías. Otros comentarios, sin embargo, hacen referencia a que siempre tiene que "dar la nota" con esos vestidos. Cristina Pedroche está más que acostumbrada a tener que hacer frente a las críticas por sus vestidos, pero este año lo afronta con especial ilusión, ya que la esperará su hija en casa al empezar el año.

El equipo fiel de la Pedroche

Por el momento, los únicos detalles que se conocen del estilismo de la Pedroche es su color. En una de sus historias de Instagram, la colaboradora de televisión ha desvelado de qué color será su atuendo: "Yo creo que estando ya en estas fechas puedo decir algo... No es de ningún color que ya haya llevado otros años...". Por lo tanto, si repasamos sus vestidos anteriores, no será ni de color blanco, dorado, plateado, negro, azul o rosa.

Su equipo, incluido su marido, Dabiz Muñoz, que ya han visto la propuesta de la de Vallecas de este año, aseguran que se ha vuelto a reinventar y que va a dejar a todo el mundo "boquiabierto". "Mi vestido de las Campanadas será especial porque soy otra Pedroche", aseguró ella misma, probablemente porque será el primer año que afronte este gran reto como madre. La presentadora desveló que estaba embarazada justo antes de dar las Campanadas el año pasado y después de que en verano naciese la pequeña Laia, se ha volcado de lleno en su maternidad.