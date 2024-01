Colate Vallejo-Nágera pone fin a su relación con María Clara Mejía

Nicolás Vallejo-Nágera ha vuelto a aparecer en '¡De Viernes!' y ha hablado largo y tendido de algunas de sus relaciones. En concreto, nada más poner un pie en el plató de Telecinco, el ex de Paulina Rubio ha reconocido que está "soltero y entero" confirmando así su ruptura con María Clara Mejía, con la que inició un noviazgo a finales de 2021.

Colate Vallejo-Nágera ha explicado que su relación con María Clara Mejía ha llegado a su término y lo ha hecho en buenos términos después de que la diferencia entre ellos fuera cada vez mayor. "Estábamos en momentos distintos de la vida", ha comentado. Además, ha asegurado que después de pasar unos meses separados, fue este pasado verano cuando tomaron la decisión de romper la relación.

"Ha sido probablemente de las mejores relaciones que he tenido en mi vida, nos llevábamos super bien. Mi vida es muy movida y a ella le quedan muchas cosas por cumplir. Se merecía cosas en la vida que yo no le podía dar. Nos llevamos muy bien pero desde hace unos meses que no salimos juntos", ha comentado. Por otra parte, el empresario también ha hecho hincapié en que está abierto de nuevo a enamorarse.

La dura batalla judicial entre Colate y Paulina Rubio

Colate también ha tenido tiempo de hablar del infierno que ha vivido por la batalla judicial que ha mantenido con su ex, Paulina Rubio. Según ha narrado, la cantante contrató a un detective "para demostrar que no era buen padre". Considera que a lo largo de todos estos años ha sido una sangría de demandas y juicios. No quiere decir la cifra total de dinero que se ha gastado a lo largo de todo los procesos judiciales, pero solo en abogados ha sido medio millón de dólares. Su familia le ha ayudado económicamente, aunque ha preferido seguir trabajando duro para poder costearse él sus gasto. "A mi hijo no le falta de nada", deja claro.

Colate también ha desvelado que Paulina Rubio le pasa una pensión, pero no la que le correspondería según las leyes de Estados Unidos. "Allí cuando te separas, todas las orejas hacen una especie de balance. El que cobra más tiene que pagar una parte al que cobra menos. Si hubiera tenido lo que me correspondía, me correspondería una pensión gigantesca. Son mil euros de pensión o por ahí", cuenta y vuelve a recalcar que nunca llegaron a un juicio de divorcio. "Paulina sería incapaz de pagarme lo que habría que pagar", admite. Entre risas, el empresario también destaca que hace más de un año que la cantante no le demanda: "Ahora está demandando al otro padre (en referencia a la otra expareja de la mexicana)".

A lo largo de todos estos años, Paulina Rubio le ha llegado a poner a Colate más de 60 demandas. Sobre si su hijo es consciente de la situación, el empresario deja claro que él jamás le ha contado nada, pero que sí "lo sabe todo". "Le tengo respeto a la figura de la madre de mi hijo, tengo todo el derecho de contar mi vida, no lo he hecho porque la he respetado", sentencia. El hermano de Samantha Vallejo-Nágera no sabe qué pasará en el futuro y si su hijo le pedirá venirse a vivir a España, aunque él no quiere que tenga que enfrentarse a un juez. "Siempre he respetado que mi hijo tiene que tener a su padre y a su madre al lado. Él tiene la capacidad de decisión, pero no quiero tener que ponerle en esa situación. No quiero ponerle delante de un juez, no quiero eso para mi hijo", agrega.