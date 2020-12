Colate Vallejo Nágera acaba de perder la última batalla que le enfrentaba a su expareja, Paulina Rubio, y esta es su situación actual.

«Se convirtió en mi gran amigo, en mi confidente (…) Se convirtió en mi compañero sin darme cuenta. Encontré a mi alma gemela». Estas eran las palabras con las que definía Paulina Rubio su amor con Colate Vallejo Nágera cuando todavía eran pareja. Nada hacía presagiar entonces que años después su relación estaría hecha añicos e incluso enfrentados en un juzgado. Así ha sido. Aunque han sido repetidas las ocasiones en las que un juez ha tenido que decidir sobre ellos, fue hace tan solo unos días cuando se conoció la última resolución entre ellos. El hermano de la prestigiosa chef, Samantha Vallejo Nágera, acaba de perder en un juicio después de que Paulina le denunciara por » la campaña mediática que está realizando contra su persona y por sobreexponer en la prensa al hijo que tienen en común».

Todo sucedió el pasado viernes en la Corte Familiar de Miami, espacio en el que tuvo lugar el tenso cara a cara entre ellos, aunque fuera de manera virtual. Las palabras que se han filtrado han sido las de sus respectivos letrados y en ellas se puede ver los diferentes pareceres de las dos partes. Mientras el abogado de la ‘Chica Dorada‘ insiste en que hay que poner freno a Colate para que no siga haciendo revelaciones de su expareja, el defensor de Colate niega que él haya tenido tal comportamiento. «No hay otra forma de decirlo. Usted, señor juez, tiene el poder de ponerle un alto al ex esposo y su horrible y tóxica conducta. No solo por la señora Rubio, sino para que su hijo pueda crecer con dos padres que se respetan», ha dicho el abogado de Paulina. Argumento que la parte contraria niega por completo. «Está haciendo todo esto para hacerlo ver como un villano ante los ojos de todos», asegura el abogado.

La justificación por parte de Colate ha sido que él no ha contado nunca nada y que solo se había limitado a responder a los medios de comunicación con los que previamente había trabajado. Sin embargo, este discurso no ha convencido al juez y, prueba de ello, que el colaborador de televisión haya sido condenado a pagar todas las costas de este proceso judicial. ¿El motivo? Supuestamente haber roto el acuerdo de confidencialidad que él y Paulina Rubio, el cual le impide hablar de ciertos asuntos que les conciernen a ambos, tal y como ha revelado ‘Es diario’.

Colate por su parte en sus redes sociales no ha querido hacer mención a este varapalo judicial. Solo ha posteado lo que añora Madrid y las ganas que tiene de volver al país que le vio nacer, más aún si se tiene en cuenta que no serán sus Navidades más tranquilas tras este golpe en lo que a justicia se refiere.