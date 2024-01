Colate Vallejo-Nágera habla del infierno que vivió junto a Paulina Rubio

Colate Vallejo-Nágera se ha abierto en canal en '¡De Viernes!' para hablar de algunos de los episodios más duros de su pasado junto a Paulina Rubio. El hermano de la jueza de 'MasterChef' reconoce que ha vivido un auténtico infierno en la relación que mantuvo con la cantante, hasta el punto de que se alejó por completo de su familia y amigos. El que fuera concursante de 'Supervivientes' también aclara cómo ha sido la larga batalla legal que ha tenido con la mexicana.

Lo suyo fue un flechazo a primera vista, aunque no fue años después de conocerse por primera vez cuando comenzaron una relación. Echando la vista atrás, Colate recuerda que en los primeros meses de noviazgo tuvo un fuerte encontronazo con Paulina Rubio debido a que tuvo que retrasarle una de sus citas debido a un asunto laboral. Cuenta que la cantante no lo vio bien y dejó de hablarle durante un mes. A pesar de ello, retomaron el contacto en París tiempo después. El hermano de Samantha Vallejo-Nágera recuerda que al principio la convivencia con la mexicana fue muy divertida, aunque sí que "veía cosas que no me acababan de cuadrar". El empresario reconoce que en los primeros años de relación ella "empezó a depender de mucho de mi". Él fue el artífice de algunos de los proyectos profesionales más importantes de la artista. Entre ellos, el dueto que hizo junto a Miguel Bosé.

Colate admite también que pidió matrimonio a Paulina Rubio porque comenzó a ver comportamientos en ella que creía que no estaban bien. Nunca había tenido la ilusión por casarse, pero consideró que haciéndolo "iba a ayudar a arreglar muchas cosas". Fue su padre, José Ignacio Vallejo-Nágera, quien filtró la noticia de su casamiento, algo que provocó que se dejaran de hablar y que no fuera invitado al enlace. Aún así, el invitado de '¡De Viernes!' no ha podido olvidar las últimas palabras que le dijo su progenitor antes de fallecer en 2007. "Esta mujer te va a arruinar la vida", fueron sus palabras.

Tras la boda, todo comenzó a desmoronarse. En su relato, Colate recuerda que el hecho de tener que irse a trabajar a España provocaba un auténtico cisma en la pareja. "La primera vez que me fui estuve cuatro horas al teléfono dándole explicaciones. Tuve que elegir entre mi familia y mi trabajo. Ha sido una de las peores decisiones de mi vida. Acabó mal. Me aleja de mi trabajo y luego me empieza a alejar de mi familia y de todo", insiste. Conforme pasa el tiempo, el empresario se da cuenta de que su vida tan solo consiste en "apagar fuegos con ella", comienza a ver que es imposible que su matrimonio funcione. "Me fui de casa muchas veces, tuvimos muchas crisis", asevera. Sin embargo, todo cambió con la llegada de su hijo. "Vuelvo a retomar algo que sabía que era imposible, ahora tenía razones para intentarlo", admite y reconoce que hizo todo lo posible para salvar su relación, hasta incluso pasar por terapia. Pero no funcionó. El fin de su relación estuvo motivado por un fuerte acontecimiento, aunque no ha querido dar detalles del mismo.

Paulina Rubio echó a Colate de casa tras conocer que quería el divorcio

Colate también ha afirmado que Paulina Rubio le echó de casa nada más conocer que él quería separarse. Hizo todo lo posible para ver a su hijo todos los días, pero su vida comenzó a desmoronarse. "Ella se iba a ir a trabajar fuera dos semanas, quedamos en que me iba a quedar con el niño. No supe nada de mi hijo, se lo llevó", recuerda. A raíz de ese episodio, él pone una demanda de divorcio, revela que no llegaron nunca a juicio porque alcanzaron un acuerdo. "Renuncié a todo lo que me correspondía. Decidieron pagarme una tercera parte de lo que teníamos en la cuenta común", recuerda. Vallejo-Nágera hace hincapié en que en muchas ocasiones le ha costado llegar a fin de mes, así como las continuas dificultades para poder ver a su hijo. "Toco fondo muchas veces", sentencia.

"Yo pongo una demanda porque estaban pasando cosas que estaban afectando a mi hijo. Intento hablar con sus abogados, me mandaron a la mierda. Intenté hablar con su madre, todo el mundo de su entorno tenía prohibido hablarme... Puse una demanda para revisar el hecho de que ella tomara tantas decisiones. Pedí una evaluación de ella. Todo lo que he hecho por mi hijo no me arrepiento de nada", asevera.