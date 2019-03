Colate: “Paulina Rubio es la persona que más daño me ha hecho”

Colate lleva un tiempo desaparecido de la vida pública, pero ha vuelto para ofrecer su entrevista más sincera en exclusiva a SEMANA durante una visita a España. Tras años de litigios, llegó a un acuerdo con Paulina Rubio en la custodia de su hijo, pero su relación asegura que no ha mejorado.

Además, le dedica unas palabras muy duras: “Paulina Rubio es la persona que más daño me ha hecho”. Pero no es la única declaración que el empresario hace sobre la cantante. Entre todo lo que cuenta de la coach de ‘La Voz’, Colate desvela todos los detalles de su vida en Miami. No te pierdas la extensa entrevista que ha dado en el nuevo número de SEMANA, a la venta desde este miércoles.

La protagonista del nuevo número de SEMANA es María Patiño, que estrena nueva casa en una de las mejores zonas de Madrid. Te mostramos todos los detalles del nuevo hogar al que la periodista se ha mudado, un ático por el que pagará 2.500 euros.

Te mostramos todas las imágenes del bautizo del hijo de Elena Furiase, que reunió a todo el clan Flores. Además, Belén Esteban ultima los preparativos de su boda junto a su pareja, su Migue, que se celebrará el próximo 22 de junio. Todo esto y mucho más en el nuevo número de tu revista favorita de corazón.

