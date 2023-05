Colate lanza un dardo a Paulina Rubio tras su reaparición en España

Aunque no ha visto cómo ha sido la reaparición de Paulina Rubio en España, pero no duda en lanzarle un dardo cuando le preguntan por ella.

Colate no pisaba España desde el pasado mes de agosto. Se fue para 15 días a Estados Unidos y decididó no volver. Sin embargo, ahora ha encontrado el momento para viajar a Madrid de nuevo para reencontrarse con sus amigos, su familia y también para cumplir con reuniones de trabajo. Esta reaparición de Colate llega justo cuando su expareja, Paulina Rubio, ha estado en el foco mediático tras pasar unos días en España.

Precisamente a la salida de una comida, Colate se ha encontrado con la prensa, a la que ha atendido amablemente. Después de haber visto la sorprendente reaparición de Paulina Rubio en España, este ha lanzado un dardo a la cantante: "Lo que me sorprende es que esté aquí porque me pensaba que estaba en Miami con nuestro hijo". Quiere dejar claro que no quiere dar su opinión acerca de qué le parecen las entrevistas que está concediendo, pero insiste en que le sorprende que no esté junto al hijo que tienen en común en Miami: "No te voy a hablar de eso, simplemente que no sabía que estaba aquí y me he enterado por eso, porque me está escribiendo mucha gente con eso".

Con su hijo está ahora viviendo en Miami, pero no descarta volver a su país: "Pues espero volver algún día, pero ahora mismo no está en mis planes. Mi prioridad sigue siendo mi hijo y me vuelvo la semana que viene para recuperarlo, estar con él y ya luego venimos en verano. Mi vida de papá que es un poco peculiar y exigente, me tiene fuera de aquí, pero algún día volveré".

Vídeo: EUROPA PRESS.