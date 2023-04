Clemente Lequio: así le ha impactado la maternidad de Ana Obregón desde su discreta vida en Miami

Muy cerca de Ana Obregón se encuentra Clemente Lequio, quien, a pesar de llevar una discreta vida en Miami, se ha visto también salpicado por la noticia de su nueva maternidad. Según nos cuentan a SEMANA personas de su entorno, no quiere saber nada de la maternidad de la presentadora.

La nueva maternidad de Ana Obregón, que adelantó en exclusiva SEMANA, sigue siendo tema de debate en la sociedad española. Se ha convertido en un tema que ha trascendido de la esfera de la crónica social y son muchos los rostros conocidos fuera del mundo del corazón los que han opinado acerca del asunto. A la espera de que la actriz cuente su historia, lo cierto es que se están analizando todos los movimientos de las personas que están próximas a ella. Una de ellas es Clemente Lequio, el hijo mayor de Alessandro Lequio, quien se ha visto también salpicado por la noticia pese a llevar una discreta vida en la ciudad de Florida. Más aún desde que su madre, Antonia Dell'Atte, publicara un polémico vídeo en las redes sociales cuyo contenido parecía dirigido a la presentadora.

"Me gusta Miami que es tan grande que puedes evitar de encontrarte con personas “patéticas e insoportables “ y sobretodo egoísta y egocentrismo… Huir siempre!! Mamma mia", escribía la italiana en su Instagram, apenas dos días después de que SEMANA adelantase en exclusiva que Ana Obregón se había convertido en madre a los 68 años. En aquel video, que copó todos los titulares, Dell'Atte se encontraba en Miami, la misma ciudad en la que la actriz dio la bienvenida a su hija Ana apenas unos días antes. Acompañada de su hijo, disfrutaba desde las gradas del partido de tenis en el Miami Open, donde disputaba un partido el español Carlos Alcaraz y Tommy Paul. En aquellas imágenes, Clemente aparecía sin pronunciar palabra alguna, como si estuviera ajeno a lo que su madre estaba diciendo en su cuenta de Instagram. Cierto es que desea estar ajeno a esta noticia. Según fuentes de la familia Lequio a SEMANA, la relación con su padre no atraviesa su mejor momento, por lo que todo lo que tiene que ver con Ana Obregón o la faceta mediática de su padre "le importa más bien poco".

Clemente Lequio vive en un discreto segundo plano y está centrado en disfrutar de su vida junto a su mujer y darlo todo en su trabajo. El hijo que tuvieron en común Alessandro Lequio y Antonia Dell'Atte está muy desaparecido de la vida pública y desde que murió su hermano Álex Lequio no ha querido saber nada de la crónica social. Lleva años afincado en Estados Unidos y no está al tanto de lo que dice la crónica social en España. Eso sí, en varias ocasiones no ha dudado en dar la cara por su madre en medio de sus polémicos ataques hacia Ana Obregón. Ahora que la actriz está en el punto de mira tras su reciente maternidad, los ojos se posan sobre la vida del joven que está centrado en su música. A pesar de que la nueva maternidad de la presentadora le ha pillado en la misma ciudad, lo cierto es que el joven "quiere estar ajeno" a todo lo que ocurre, según nos adelantan en SEMANA.

A través de sus redes sociales, podemos comprobar que es muy feliz junto a su mujer y sus continuas citas románticas en destacados locales de Miami. Además, Clemente Lequio está centrado en sacar nueva música y para ello se está inspirando en los grandes, los clásicos. Una afición que según su madre le nace por sus raíces italianas. Así, son muchas las ocasiones en las que podemos verle reflexionando acerca de algún famoso compositor. "Es el aniversario de la muerte del genio Chopin. Sus baladas, nocturnos, valses, sonatas, preludios y estudios forman parte del repertorio pianístico clásico. Para mí, la marcha fúnebre de su segunda sonata para piano es poesía pura que sólo un genio emotivo y sensible como él podría haber compuesto", llegó a escribir recientemente sobre el músico.

El giro de Clemente Lequio en su carrera musical

Fue en febrero de 2021 cuando Clemente Lequio sacó su primer disco al mercado, 'Broadcast of Electric Dreams', un álbum compuesto por 10 temas electrónicos. Este fue su primer trabajo discográfico después de que en mayo del año anterior, en 2020, lanzara un homenaje a su hermano Álex Lequio, el cual tituló 'Tu ángel', que falleció el 13 de mayo del 2020. Todas las canciones las lanzó bajo el seudónimo de Draper Le Bond. Ahora, ha dado un giro en su carrera musical y el pasado 8 de febrero lanzaba una propuesta clásica, "Concerto Per Pianoforte E Orchestra D'Archi".