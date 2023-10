Claudio Caniggia, padre de Álex Caniggia ('GH VIP 8'), podría enfrentarse a 15 años de cárcel por un presunto abuso sexual

Claudio Caniggia, padre de Álex Caniggia, concursante de 'GH VIP 8', ha sido procesado por un presunto delito de abuso sexual a la que fue su pareja, Mariana Nannis. La madre del habitante de Guadalix acusa al exjugador argentino de forzarle en un hotel de Buenos Aires en 2018. El mítico as del balón podría enfrentarse a 15 años de cárcel.

Mariana Nannis, madre de Álex Caniggia, ha afirmado que Claudio Caniggia, quien fuera su marido, la forzó después de que ella rechazase todas y cada una de sus insinuaciones. Además, la habría golpeado y habría sido amenazada de muerte si se atrevía a hablar con la policía sobre lo ocurrido. “Intentó mantener relaciones sexuales con quien era entonces su exesposa, de modo que ante la negativa de la misma le dijo: ‘Te voy a matar, hija de puta’ y, tras ello, le propinó golpes con el puño en el rostro que no llegaron a impactarla, ya que se cubría con las manos, hasta que finalmente la golpeó en los brazos. Después de que Nannis Silles le dijese que lo iba a denunciar, el acusado se rió y le dijo que era ‘amigo del capo de la policía’, y que ‘si haces la denuncia tu cabeza va a rodar... si sales por esa puerta te voy a mandar matar, hija de puta, tú a mí no me dejas aquí solo’”, se puede leer en el auto.

Por su parte, Claudio Caniggia ha estado en el punto de mira desde el pasado mes de junio, cuando le fue prohibida la salida de Argentina. El exfutbolista argentino ha negado de manera rotunda haber cometido los hechos sobre los que se le acusa. El padre de Álex Caniggia será juzgado por "abuso sexual agravado" y se podría enfrentar a una pena de hasta 15 años de prisión. La Sala Penal de la Corte de Apelaciones de las Naciones de Argentina ha rechazado el recurso presentado por sus abogados. En estos se indicaba que “los delitos contra la integridad sexual deben ser reconstruidos a partir de la prueba indiciaria con que se cuente”.

Claudio Caniggia, embargado

Claudio Caniggia está procesado y se le ha embargado con cinco millones de pesos (más de 13.000 euros). El exjugador de fútbol y Marian Nannis estuvieron juntos más de 20 años y tuvieron tres hijos en común. La relación terminó en malos términos y llegó a un punto de no retorno a raíz de la denuncia de abuso sexual. En cuanto al concursaste de 'GH VIP 8', Álex Caniggia intentó buscar un acercamiento con su padre después de que su madre le echara a él y a la madre de su hija de su apartamento a pocos días de dar a luz.