Claudia Osborne vivió uno de los días más felices de su vida el pasado 30 de junio, cuando nació su primera hija, Micaela, fruto de su relación con José Entrecanales. Desde ese día, la hija de Bertín Osborne ha estado desaparecida de las redes sociales, ya que ha preferido centrarse en el cuidado de su hija. Para ella todo era una novedad y se ha tenido que hacer a todo lo que tienen que hacer una madre y un padre cuando tienen un bebé. Ahora, unas semanas después de dar a luz, ha reaparecido para contar cómo está viviendo la maternidad.

La hija de Bertín Osborne reaparece y cuenta cómo está tras dar a luz

«Hola chicos… Bueno, pues ya estoy por aquí después de dos semanas súper desaparecida, pero bueno, ya sabéis que ha nacido mi hija. Y nada, he aprovechado estas dos semanas para adaptarme un poco a la nueva vida, para conocerla a ella. Y bueno, qué deciros… que estoy encantada, no puedo estar más feliz. La niña está estupenda», ha empezado diciendo Claudia con felicidad, consciente de que lleva un tiempo desaparecida, pero que tiene una explicación lógica.

Ahora se encuentra en una etapa de adaptación y espera aprender muy pronto: «Muchas gracias por todos los mensajes que me habéis estado mandando. poco a poco iré retomando las redes. Os pido un poco de paciencia, porque es verdad que tengo que aprender a compaginarlo todo un poco. Pero bueno… que muchísimas gracias, que os mando un besazo y que estamos muy bien».

Madre e hija se están haciendo la una a la otra

Unos días después de que recibiera el alta, Claudia Osborne compartía una tierna imagen de la manita de su hija. Junto a ella, un bonito mensaje que hacía ver cómo estaba viviendo este momento: «30/06/22, el día que me cambió la vida. El día que sentí el amor más grande que he sentido jamás. Gracias vida por concedérmela y gracias Micaela por escogerme ✨❤️ Quiero, también, aprovechar el post para daros las gracias a todos los que estáis escribiéndome para darnos la enhorabuena, sois muchísimos y me siento muy privilegiada por tener una comunidad tan cariñosa como la que hemos construido aquí. Gracias, gracias, gracias ❤️», decía agradecida.

Están siendo unos días para adaptarse a su nueva vida, pero está recibiendo los mejores consejos de sus hermanas, que no la dejan sola ni un instante. De hecho, desde que saliera del hospital tras recibir el alta, estas acuden al domicilio de Claudia Osborne para estar junto a su hermana y la pequeña Micaela.

Bertín Osborne, muy pendiente de su hija Claudia

Uno de los primeros en acudir al hospital para visitar a su hija fue Bertín Osborne. El cantante y presentador de televisión se acercó al hospital para conocer a la pequeña y felicitar a su hija y su yerno tras vivir el instante más especial de sus vidas. El artista llegó junto a su hijo Carlos en un coche que era conducido por un chófer y, aunque no comentó nada sobre el nacimiento, saludó muy amablemente a los fotógrafos.