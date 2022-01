Claudia Osborne está pasando por una de las etapas más dulces de su vida después de que anunciara que está esperando su primer hijo, fruto de su relación con José Entrecanales. Una buena nueva que ha llenado de felicidad a la familia después de la reciente separación de Bertín Osborne y Fabiola Martínez. Desde que conociera la buena nueva, la joven no para de hacer planes y este fin de semana ha aprovechado la ocasión para compartir una simpática instantánea en la que hemos podido ver su incipiente barriguita.

A través de sus historias de Instagram, Claudia Osborne ha compartido una imagen en la que podemos verla en el salón de su casa, haciéndose una foto frente al espejo, con un look de lo más cómodo para estar en casa y mostrando orgullosa su tripita de embarazada. «Seriamente creciendo«, escribe la hija de Bertín Osborne con una sonrisa de oreja a oreja.

A pesar de que espera con ganas el día en el que llegue a tener a su bebé en brazos, el primer trimestre de su embarazo no ha sido fácil. Fue ella misma la encargada de contarlo a través de sus redes sociales, en donde aseguró que lo estaba llevando fatal. Ante esto, tomó la decisión de apartarse durante un tiempo de sus redes sociales debido al malestar que sentía. De la misma forma, se mostró convencida de que en poco tiempo dejará de tener estos pequeños problemas.

Ilusionada ante esta nueva etapa de su vida, Claudia Osborne compartía ella misma la feliz noticia a través de su cuenta de Instagram con un vídeo de lo más especial: el latido de su bebé, el sonido más mágico que ha escuchado en toda su vida. «Agradecidos por poder compartir con todos vosotros la maravillosa noticia de que tenemos un bebé en camino«, admitía. Esta feliz noticia llegaba tan solo unas semanas después de que la pareja se diera el «sí, quiero» en Jerez de la Frontera (Cádiz). La llegada del bebé supone el broche de oro perfecto a su relación.

Así habló de su relación con su padre

El pasado 25 de diciembre, Claudia Osborne se convirtió en la auténtica protagonista del especial que preparó ‘Mi casa es la tuya’ con Bertín Osborne y Toñi Moreno. En su encuentro con la periodista, la hermana pequeña de las Osborne reconoció que su padre había estado ausente en muchos momentos, aunque nunca se despreocupó. Por su parte, Eugenia también dedicaba unas palabras que hacían cuestionar la figura de Bertín como padre. «Cuando se divorciaron, no noté la diferencia porque mi padre nunca estaba. Mi madre nos protegió y nos hizo entender, aceptar o perdonar que él no estuviera todo lo que nos hubiese gustado. Siempre nos decía: vuestro padre, lo primero. Y gracias a ella, todo siguió», puntualizaba.

El presentador de Mediaset admitió que lo pasó mal durante la infancia de sus hijas y se arrepentía de haber perdido el tiempo. «Lo he pasado mal, había cosas que no sabía», empezaba diciendo sobre lo que sintió al leer el libro de su hija pequeña, ‘Lo mejor de ti: el arte de conocerse y cuidarse a uno mismo para ser feliz’. «Han sido noches duras, nunca me dijeron nada, ni ella ni sus hermanas. Eso me ha matado, de verdad. Son momentos vitales, que ella se encontraba mal…», decía.

Un día después de la emisión, desbordada por los comentarios que le habían llegado, Claudia Osborne salía a la palestra para aclarar que no se había llegado a ver todo lo que habló sobre la relación con su padre. «Mi relación con mi padre Bertín, para mí es muy importante, ambos formamos un equipo y estamos unidos, no existe la distancia que se ha querido transmitir. Los temas que ambos hemos tenido que hablar y solucionar ya lo hemos hecho en privado, como en cualquier familia. La entrevista es el resultado de una grabación editada, donde no se emitió mi testimonio al completo, sin yo saber que esto iba a ser así», explicaba.