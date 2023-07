Claudia Osborne confirma su embarazo y desvela el nombre de su segunda hija

Claudia Osborne se ha convertido en la protagonista de la actualidad después de conocerse que está embarazada por segunda vez. Horas después de que se diera a conocer la noticia, la hija de Bertín Osborne la ha confirmado con un vídeo en el que presume de barriguita de embarazada con un bikini. Va a ser un verano increíble para la joven, que está dispuesta a disfrutar esta nueva etapa al máximo.

Además de confirmar la gran noticia, Claudia aprovecha la ocasión para revelar el sexo del bebé y el nombre que le van a poner: "Estos últimos meses han sido de auténtica felicidad al conocer que estamos embarazados de nuestra segunda hija, Violeta 💜", ha empezado diciendo sin poder esconder su felicidad.

La joven enseña su incipiente barriguita de embarazada

Eso sí, asegura que ha querido guardar la noticia y que eso ha hecho que se termine filtrando: "Me ha dado pena que esta vez no os hayáis enterado por mi, pero me he confiado y, queriendo alargar los días de intimidad y de disfrute de este embarazo que tanta ilusión nos hace, la noticia ha transcendido, así que es hora de confirmarla. Gracias a todos por vuestros mensajes tan cariñosos. Es una maravilla sentirse tan respetada y abrazada en estos momentos tan bonitos. Os mando un besazo enorme a todos 😘🙏🏻".

El vídeo deja claro que su embarazo está avanzado. Y es que está ya de varios meses. De hecho, podemos ver a Claudia Osborne con una barriguita que ya no puede ocultar. Incluso con bikini podemos ver la curvita. La coach y su marido, José Entrecanales, darán la bievenida a su segunda hija a principios del año 2024.

José Entrecanales habla de la segunda hija que espera con Claudia Osborne

Vídeo: Europa Press.

"Se encuentra muy bien, está de vacaciones. Claudia está de muy poquito, tenéis que preguntarle a ella. Se encuentra bien, está muy contenta", ha declarado su marido este mismo lunes al salir de casa para ir al trabajo. Su cara demuestra su felicidad ante la próxima llegada de este nuevo miembro a la familia. De lo que no ha querido pronunciarse es de la futura nueva paternidad de su suegro, que espera su sexto hijo a los 69 años, fruto de su relación con Gabriela Guillén.