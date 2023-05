Claudia, ya han pasado unas semanas desde tu elección de Miss Internacional. ¿te ha dado tiempo a asimilarlo ya?

Bueno, cuando gané fue muy emocionante pero también me di cuenta de la responsabilidad que conlleva y ahora lo que quiero es prepararme bien para el concurso en Japón. Quiero darlo todo.

¿Cómo te vas a preparar para el certamen mundial en Japón?

Voy a dar clases de oratoria, que es en lo que más flaqueo, perfeccionar el inglés y también quiero sacar más partido a la imagen, dar clases de pasarela y de protocolo.

¿Qué tenéis las mujeres canarias para ganar tantos concursos de belleza?

Pues creo que el clima ayuda. Hay muchas y muy buenas, tenemos una personalidad, cercana, agradable.. eso no da un toque diferente a otras.

¿Qué crees que valoró el jurado en ti?

Pues creo que mi saber estar, la elegancia, que soy una persona comprometida y responsable, que sé que voy a representar a mi país, me lo tomo muy en serio y sé que no es un juego. Creo que eso ha sido mi punto diferenciador.

¿De niña soñabas con ser Miss?

No, nunca lo pensé hasta que un amigo me animó a presentarme con 19 años a Miss La Palma, quedé Primera Dama y luego comencé a trabajar como modelo. Me quedó la espinita clavada, volví y gané.

¿Te gusta la televisión?

Me llama mucho la atención y no la descarto.

¿Qué les dirías a los que critican los concursos de belleza?

Que lo hacen desde el desconocimiento, deberían informarse mejor, no es una cosa superficial, para mí es un crecimiento personal en todos los sentidos, se aprende mucho. No es solo ser una cara bonita y ya está, cuentan muchas más cosas. No hay que prejuzgar sin conocer este mundo.

¿Te ha dado algún consejo Julianna Ro, tu antecesora?

Me ha dicho que le pregunte cualquier duda que tenga y me ha dado algunas pinceladas de la cultura japonesa. También me dijo que en la concentración fuera puntual y ordenada.

¿Qué crees que va a ser lo más difícil?

Soy consciente de que va a haber mujeres más guapas que yo, pero espero que se valoren otras cosas. Yo voy a ir segura de mí, dando lo mejor y disfrutando de esa experiencia tan enriquecedora.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Estudio Criminología y me gusta pintar, hacer senderismo, estar en la naturaleza...

¿Qué te ha dicho tu familia?

Siempre me han apoyado pero me dijeron desde el principio que si quiero dedicarme a esto me esfuerce y que lo haga bien.

Y a tu novio, ¿no le da miedo que te metas en este mundo?

No, porque me conoce y sabe que no me descarrilo. De cara al certamen me ha dicho que sea yo misma y que vaya a por todas.

¿Qué destacarías de ti?

Creo que sé reconocer mis errores pero soy un poco cabezota y eso me ha traído algún disgusto.