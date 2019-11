4 Su paso por los concursos de belleza

¿Por qué te presentaste?

Me presenté con 17 años a Miss Mundo en Baleares, porque me gustaba la moda, y fui a Miss Mundo España, pero no quedé ni finalista. Ahora, he querido volver a intentarlo con Miss Internacional España, porque me gustó la experiencia y ayuda a hacer contactos, algo que me puede venir bien para mis estudios de Publicidad y Marketing. Me gustaría unir publicidad y cine, trabajando detrás de las cámaras, aunque también quiero probar como actriz.