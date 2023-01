El primer posado oficial de Clara Chía y Piqué en redes sociales no solo ha hecho ruido en España, tanto es así que ella ya incluso ha protagonizado titulares a miles de kilómetros. Fuera de nuestras fronteras esta imagen no ha pasado desapercibida después de que Shakira se dirigiera a ambos en su último hit musical y en SEMANA hemos recopilado algunos de los titulares que hablan tanto de ellos como de su primer selfie en la prensa internacional. Si bien no esperaban esta revolución, lo cierto es que la imagen de Clara ya está por todas partes.

Horas después de que la instantánea fuera viral, diarios como ‘Daily Mail’ hablan del paso al frente que ha dado el exfutbolista y, por primera vez, nombran a esta joven de 23 años que desde hace meses ocupa el corazón de Piqué. «Mira hacia otro lado, Shakira. Piqué hace oficial su relación con Clara Chía tras una turbulenta separación con la cantante», dicen en el digital anglosajón. Tienen claro que esta foto es un ‘disparo’ contra la artista justo después de que ella lanzara una canción hablando de ambos, tema que, por cierto, ha batido récord en varias plataformas digitales.

La imagen de Clara Chía está dando la vuelta al mundo

Otros como ‘People’ nombran a las tres aristas de este triángulo. «Gerard Piqué oficializa en Instagram su relación con Clara Chía siete meses después de separarse de Shakira», escriben. Hacen hincapié en el interior del texto en que el catalán no ha incluido ningún pie de foto junto a la imagen y es que como bien dicen «a veces sobran las palabras». Otras revistas como ‘Quién’, medio mexicano, hablan de la oficialidad que supone esta imagen, un post que está cargado de significado. Es su primera fotografía juntos y justo llega cuando sonaban con fuerza rumores de crisis entre ellos, lo que deja ver que se encontrarían en su mejor momento sentimental, por lo que en este caso sería un 2 por uno.

«Ya es oficial! Piqué publica su primer selfie con Clara Chía», apuntan en el titular de la noticia de México, donde Shakira es profundamente querida. Poco después describen cada detalle que nos ‘regala’ la publicación: «En la imagen se puede ver a la pareja en una posición clara-mente romántica, con Piqué recargado en el hombro de Chía, por lo que sólo se ve su ojo derecho, con un azul intenso; ella con su melena rubia». Además, aprovechan para compararla con todas las fotos que se tomó con Shakira cuando todavía tenían una relación y se detienen en la particular manía de Piqué en estos casos. Suele acurrucarse y refugiarse en el hombro de su pareja, hecho que ha vuelto a repetir ahora con Shakira, con quien se fotografió por última vez en el año 2021.

En otros países como, por ejemplo, Colombia, tierra de Shakira han tratado de ser objetivos, al menos en el titular. «Shakira y Piqué: el exfutbolista publica su primera foto con Clara Chía», sostienen en el encabezamiento, lo que deja ver que lejos de querer hacer sangre con Piqué, se limitan a no entrar en detalles. «Medios españoles había dicho que la relación entre Piqué y Clara Chía estaría en crisis, pero la publicación de la foto podría indicar lo contrario. El nombre la mujer de 22 años había salido a la luz poco tiempo después de que la cantante y el entonces futbolista anunciaran el fin de su relación«, deslizan. Con estas palabras se demuestra que la vida amorosa de Piqué también genera un gran interés fuera de España, donde saben perfectamente quién y cómo es Clara Chía, a pesar de ser una desconocida hace solo unos meses. Su imagen ya está dando la vuelta al mundo.