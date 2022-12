«Una tiene que aprender de sus errores y estamos acostumbrados a culpar a los demás. Yo no voy a culpar a nadie. La anterior vez que no era un divorcio sino una separación y un espacio, yo cometí el error de hablar más de la cuenta. Él lo sufrió mucho y yo lo que menos quiero es que sufra porque no se lo merece por eso esta vez he decidido no contar nada. Nada. Así no se puede decir, no se sabe nada. Yo creo que yo soy la responsable de que públicamente pueda haber repercusión o no. A él no le gusta hablar públicamente y es respetable. Yo tengo esa doble responsabilidad», decía al respecto, asegurando que para ella, la actuación de la primera vez, no fue la más correcta.