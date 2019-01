Un cirujano certifica las operaciones de estética de Miriam Saavedra tras las críticas

Miriam Saavedra ha tenido que ver cómo se ha convertido en las últimas semanas en protagonista de críticas. Y es que muchos han criticado el supuesto gran número de operaciones de estética a las que se ha sometido la ganadora de la última edición de ‘Gran Hermano VIP’.

Leer más: Miriam Saavedra y María Jesús Ruiz: dos divas, dos ex y algo en común

Cansada de las críticas y las mentiras que ha tenido que escuchar en estos días, Miriam Saavedra se ha atrevido a hacer un vídeo en su nuevo canal de ‘Mtmad’ para aclarar las operaciones de estética que se ha hecho. Y es que ha querido contar la verdad y ha desvelado que solo se ha sometido a dos.

Una de ellas fue el aumento de pecho, que se hizo con tan solo 18 años: “Yo era muy planita, tenía 18 años. Estaba participando en un concurso de belleza y gané el premio a Miss Biquini. Fui con mi mamá y me puse las prótesis. Yo no me sentía bien”, ha explicado a sus seguidores.

Ha desvelado las dos únicas operaciones de estética a las que se ha sometido

Tras esta intervención, Miriam Saavedra decidió dar un paso más y se sometió a una rinoplastia: “Luego me dijeron que tenía las aletas un poco abiertas. Me dejé llevar y es algo de lo que me arrepiento. No me hacía falta”, confiesa.

Ahora, la ganadora del reality VIP de Telecinco ha desvelado que quiere cambiarse las prótesis de los pechos. “Quiero hacerme un cambio de prótesis y ponérmelas en forma de pera, con una caída más sexy”, así se lo ha declarado al cirujano al que ha acudido para hacerse esta operación

Aún así, anima a todos sus seguidores a que no le importen lo que piensen los demás.

Se quiere someter a una operación para cambiar las prótesis Quiere cambiar sus prótesis a unas en forma de pera

Tras declararle al cirujano lo que quiere hacerse, Miriam Saavedra le ha pedido que verifique si se ha sometido a alguna operación estética más. Mucho se ha hablado de que la expareja de Carlos Lozano se podría haber operado el culo y haberse inyectado bótox en su rostro.

El cirujano ha comprobado si Miriam tiene alguna otra operación estética El cirujano ha asegurado que no se ha hecho más operaciones de estética

Miriam comparte con sus seguidores cómo tenía la nariz antes de la operación

Es de la única intervención de la que se arrepiente

Más contenido .....