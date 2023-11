Las cinco claves que podrían confirmar la crisis entre Sergio Ramos y Pilar Rubio

Cada vez son más los rumores que indican que Sergio Ramos y Pilar Rubio podrían estar atravesando una fuerte crisis. Si bien es cierto que la pareja ya habría superado con anterioridad algún que otro bache, ahora la ruptura podría estar sobre la mesa. El hecho de que la modelo no acompañase a su marido a los premios Latin Grammy el pasado 16 de noviembre en Sevilla fue determinante para que saltasen todas las alarmas, pero ese no sería el único motivo que confirmaría una profunda crisis en el matrimonio.

Pilar Rubio estaba acreditada y confirmada para asistir a los Latin Grammy pero decidió no acompañar a Ramos en el último momento

El futbolista del Sevilla FC fue uno de los grandes protagonistas del evento más importante de la música latina, no solamente porque entregó el premio a la Mejor canción del año a Shakira por su sesión 54 con Bizarrap, sino por los innumerables memes que generó en las redes sociales. Sin embargo, su mujer, que no se pierde nunca un evento importante para el sevillano, no estuvo allí para apoyarlo. En su lugar, Ramos acudió con su hermana Miriam, con la que posó de lo más sonriente en la alfombra roja. Esto podría no haberle hecho mucha gracia a la colaboradora de 'El Hormiguero' ya que, según apuntan diversas informaciones, Pilar tendría una "relación tensa" con la familia del futbolista, en especial con su padre y su madre.

Sin embargo, todas las preguntas giraban entorno a la ubicación de Pilar Rubio: ¿dónde se encontraba la actriz esa noche? Tal y como contaba Pilar Vidal en 'Más Espejo Público', estaba acreditada y confirmada para asistir al evento de la música latina. Incluso iba a acudir junto a su fotógrafo personal. Pero la crisis que estaría atravesando el matrimonio habría sido lo que le habría hecho cambiar de opinión. En vez de eso, diferentes fuentes sitúan a Rubio en un centro comercial, en concreto, en la sección infantil, durante la tarde-noche de los Latin Grammy. ¿Una tarde de compras en vez de apoyar a su marido?

¿Una nueva mujer en la vida del futbolista del Sevilla?

Las redes sociales apuntan a que "huele a chamusquina", pero tendría sentido que Pilar Rubio no quisiera acompañarle. Al parecer, la colaboradora estaría disgustada con el hecho de haberse mudado a Sevilla por el fichaje de Ramos en el equipo de su vida. Según desvelan en el programa de 'Antena 3', a la modelo no le haría ninguna gracia vivir en la capital andaluza, en especial por las amistades y el entorno de toda la vida del sevillano, denominado como "problemático" por algunos. De hecho, Ramos habría vuelto a las andadas, ya que el pasado lunes 13 de noviembre habría asistido a una fiesta privada en la Hacienda Azahares acompañado de tres mujeres, tal y como desvelaron en el programa 'Socialité'.

A pesar de que ellos no han confirmado ni desmentido estas informaciones, la distancia entre ellos es más evidente que nunca. Y más por la supuesta aparición de una tercera mujer en la ecuación de la que incluso se sabe nombre y apellidos. Tal y como aseguraron en 'Vamos a ver', "Sergio podría tener otro tipo de relación con alguien más. Hasta se habla de un nombre concreto que de momento no quiero citar". ¿Terminará su historia como la de Piqué y Shakira?

Distancia virtual en las redes sociales

Otra de las claves para evidenciar esta crisis son sus redes sociales. La separación física se habría extrapolado a una separación virtual, ya que desde el pasado 29 de octubre Pilar Rubio no le da ningún like a su marido. Un detalle que llama mucho la atención si tenemos en cuenta que la modelo está siempre activa en Instagram y es muy dada a comentar todas sus publicaciones. Es tan llamativo que ni siquiera habría reaccionado a una imagen en la que aparece la familia al completo celebrado el cumpleaños de uno de sus hijos, Marco, y en las que ella está etiquetada. La polémica está servida.