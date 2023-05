Ogulcan, el primo gracioso y entrañable de Ömer, Asiye y Emel en la serie 'Hermanos', de Antena 3, no es muy afortunado en el amor, pues anda siempre detrás de Harika y de momento sin mucha fortuna. Sin embargo, el actor que lo interpreta, Cihan Şimşek, sí ha encontrado a su media naranja y, a sus 30 años, ya está pensando en formar una familia con ella y convertirse en padre en un futuro próximo.

Hasta ese momento, los fans españoles de esta exitosa serie turca van a poder disfrutar de Ogulcan durante bastante tiempo, pues Cihan nos con-firma que continúa grabando junto a sus compañeros. Lo que no nos puede adelantar es cómo evolucionará la historia de este joven risueño y bromista. “Hay que ver los capítulos hasta el final”, nos anima desde Estambul. El actor, que nació en Alemania pero se siente turco hasta la médula, nos habla de sus aficiones y de sus próximos proyectos perso-nales y profesionales.

¿Eres tan divertido en la vida real como Ogulcan, que siempre está de broma y sonriendo?

No soy capaz de tener la energía que tiene Oðulcan (risas), pero en mi entorno sí que me consideran una persona movida y divertida.

En 'Hermanos', Ogulcan es el primo divertido y siempre está de buen humor

Cuéntanos algo más de ti.

Soy cariñoso y amable. Me llevo bien con la gente. Mi familia y amigos son muy importantes para mí. Estaría dispuesto a hacer lo que fuese por las personas que quiero.

Llevas 15 años trabajando como actor y también has sido modelo. ¿Llevas bien la popularidad? ¿Qué comentarios recibes de la gente en la calle?

Siempre me suelen hacer bromas o me hablan en un tono humorístico. No me molesta que se acerquen a mí, si es con respeto. Me gusta la popularidad, pero hay que saber manejarla.

¿Qué tal el ambiente en 'Hermanos'? ¿Sigues grabando la serie?

El set es como si fuese mi propio hogar. Cuando voy, me siento como si abriese la puerta de mi segunda casa. Sí, con-tinúo en la serie.

¿Con qué compañero te diviertes más?

Ha habido muchos momentos simpáticos, no te podría mencionar uno solo. Pero cuando más me río es cuando me toca actuar con Cüneyt Mete (Orhan, su padre en la serie). Me llevo bien con todos mis compañeros, no tengo solo un amigo entre el elenco. Todos los actores y actrices son especiales y muy importantes para mí.

¿Hacéis planes juntos fuera de las grabaciones?

El ritmo es bastante fuerte. Estamos cinco días a la semana en el set, así que los dos restantes intento descansar y dedicarme a mi vida privada. Pero no necesitamos hacer nada especial fuera de los días de grabación, porque hablamos mucho y tenemos conversaciones muy interesantes en las pausas.

Mantiene una relación estupenda con sus compañeros de set

¿Qué te gusta hacer cuando no trabajas?

Aparte de relajarme, me gusta pasear por la playa con mi novia y mi perro. Disfruto quedando con mis amigos y charlando con ellos y reconozco que también me encanta jugar con la consola.

¿Tus amigos son más de la profesión o de tu infancia?

Tengo más amigos dentro del mundo actoral que fuera, porque llevo trabajando en esto desde que tenía 15 años.

¿Tienes proyectos de formar tu propia familia?

Llevo varios años con mi novia y este verano nos vamos a casar. Me gustan mucho los niños y me encantaría ser padre, pero cuando llegue el momento.

Naciste en Alemania. ¿Cuándo llegaste a Turquía?

En realidad, solo nací allí. Crecí en Turquía. Justo después de mi nacimiento, regresamos a nuestro país.

¿Te gustaría vivir allí o en otro país?

No, yo siento que pertenez-co a mi tierra. No concibo vivir para siempre en otro país, igual sí ir de paso o estar una temporada, pero no definitivamente.

¿Cómo es tu familia? ¿Se parece a la de Oðulcan?

No mucho, pero la relación que tengo con mis primos es muy fuerte, como pasa en Hermanos entre Ogulcan y sus primos Ömer, Asiye y Emel.

¿Qué querías ser de niño?

Soñaba con ser futbolista. Empecé a interesarme por la actuación cuando me apunté a una agencia, pero al principio solo lo hice por curiosidad.

Y ahora, ¿te gusta todavía el fútbol u otros deportes?

¡Por supuesto! Juego al fútbol con mis amigos todas las semanas.

¿Es importante para ti estar en forma?

Sí, lo es. Yo intento cuidarme lo mejor que puedo. Voy al gimnasio cuando me cuadran los tiempos e intento dedicar toda la atención posible a mi alimentación.

Cuenta a SEMANA las aficiones que tiene cuando no trabaja

¿Cómo recuerdas tus inicios como actor?

No ha sido un camino difícil para mí, al contrario. Hice varios castings y en seguida conseguí mi primer trabajo en una serie. A partir de ahí, he seguido trabajando.

¿Cuál dirías que ha sido el momento más importante en tu carrera?

Sin duda el que estoy viviendo ahora. Hermanos ha sido una escuela para mí durante tres temporadas. Es un proyecto del que me siento especialmente orgulloso cuando hablo de mi carrera.

¿Qué te gustaría hacer cuando acabes la serie?

Lo que más me gustaría es participar en un proyecto de alguna plataforma digital.

Ahora te vemos en España y 'Hermanos' tiene mucho éxito. ¿Te sientes querido en nuestro país?

Algunos de mis seguidores de Instagram son de España y cuando recibo mensajes de ellos me siento muy feliz. Nunca he estado allí, pero es un lugar que me encantaría visitar pronto.

¿Qué actores y directores españoles te gustan?

Me gustan mucho Penélope Cruz y Antonio Banderas. Entre mis directores favoritos están Pedro Almodóvar y Alejandro Amenábar.

