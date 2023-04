Christina Rapado justifica su visita a Camilo Blanes: “Conmigo no necesita ‘golosinas’”

Camilo Blanes está pasando por uno de los momentos más delicados de su vida. A lo largo de los últimos días, el hijo del fallecido Camilo Sesto está haciendo saltar todas las alarmas a raíz de unas preocupantes imágenes que está colgando en sus redes sociales y en las que aparece con un aspecto muy desmejorado. Este fin de semana se han vivido momentos de tensión en la casa del cantante a raíz de la visita de su gran amiga, Christina Rapado. Algo que no ha gustado nada a Lourdes Ornela, quien la ha acusado de no ayudar a su hijo y de ser una mala influencia. A este respecto, la cantante ha justificado su aparición en la vivienda y ha dejado claro que con ella el joven está a salvo.

Con una imagen en la que aparece con una sonrisa de oreja a oreja junto a Camilo Blanes, Christina Rapado ha hablado de cómo fue su visita de ayer sábado a la casa del joven. La cantante deja claro que, al contrario de lo que dicen, sí es una buena influencia porque cuando el hijo de Camilo Sesto está a su lado se le olvida todo. "Si ser una mala influencia es ser una amiga que va a ver a su amado a su casa porque está solo y él así se lo pide pues.....jolín soy malísima!!! Ayer bailamos, disfrutamos, hablamos de viajar juntos y, en varias ocasiones, impedí que llegara a la casa su chupipandi para llevarle golosinas... porque conmigo no necesita golosinas... conmigo baila, salta, ríe y es feliz...", explica Rapado en sus redes sociales.

De la misma forma, después de que le acusaran de grabar todo lo que pasaba en el interior de la vivienda para vender el material posteriormente, Christina Rapado asegura que fue Camilo Blanes quien se encargó de hacer él todas las fotos con su móvil. "Yo las cuelgo porque él así me lo ha pedido. Yo no he grabado su casa, ni he grabado nada... eso son mentiras de la señora de siempre... que por cierto debería ser mi amiga, ya que la única que entra en su casa de momento soy yo..", insiste. La cantante hace hincapié en que se lo pasó en grande con el cantante y se reafirma en que fueron muy felices. "Contra viento y Marea, ¿¿¿verdad amor???", añade. Igualmente, también aclaró que las cervezas que introdujo en la vivienda eran para ella: "Quién conoce a Camilo sabe que él odia la cerveza o sea... DEJAD DE MENTIR!!!!".