Después de haber estado alejado un tiempo de la música, Christian Meier (53), el actor peruano que desató pasiones a finales de los años 90 con la telenovela Luz María, regresa con un nuevo disco, He vuelto a casa. Toda una declaración de intenciones por parte del actor, que se ha sentado con SEMANA para concedernos su primera entrevista en España tras este parón.

Regresas con tu quinto álbum de estudio tras un largo parón de casi 20 años. ¿Por qué esta ausencia?

Hace 20 años pasé por momentos complicados. De repente falleció uno de los chicos de la banda, aquello me dejó un gran vacío y decidí parar hasta pasar el luto. En ese tiempo decidí dedicarme a mi trabajo como actor sin pensar que eso me iba a demandar cada vez más y más. Fue una bola de nieve que no paró hasta el 2020, cuando llegó la pandemia.

Te convertiste en un actor internacional gracias a las telenovelas.

Sí, pero ese éxito impidió de alguna manera que pudiera echar raíces, que me asentara y pudiera abrirme a la posibilidad de tener una pareja estable.

¿Y por eso el álbum se llama así?

Exactamente. En los últimos cinco o seis años volví a escribir música, disfruté más de mi familia y conocí a quien hoy es mi esposa. Y dije, este álbum debería llamarse He vuelto a casa.

Un disco que, por cierto, creo que escribiste entero durante la pandemia, ¿no es cierto?

Claro, cuando uno se ve solo en casa encerrado, creo que el instinto y el ADN de cada uno empieza a aflorar. Es casi como un acto de supervivencia. Empecé otra vez a escribir canciones y al final de la pandemia decidí volver a entrar al estudio, volver a grabar y a convertir todo en un álbum. Estas nuevas canciones hablan del yo maduro. He hecho un repaso por los últimos 15 o 20 años de mi vida y los he plasmado en cada uno de los temas.

¿Es verdad que ya has dado por finalizado tu incursión en el mundo de las telenovelas?

Hace nueve años llegué a la conclusión de que no tenía nada más que aportarle a este género. Creo que ya cumplí. Dejo unos trabajos, gracias a Dios, memorables, como por ejemplo Luz María. Pero uno tiene que saber cuándo retirarse de la fiesta.

Esa telenovela batió récords en España.

Es verdad. Ahí pegó muy fuerte, pero también al otro lado del mundo. O sea que sí, no hay que sentirnos mal.

¿Y qué es lo que tú quieres transmitir ahora con este disco?

Creo que es un álbum que suena mucho a mí. Es pop rock melódico en español. Es un género donde yo me siento inmensamente feliz y cómodo.

¿Cuándo regresarás a España?

El próximo año espero estar por allí y hacerles una visita en la redacción.