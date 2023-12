Christian Gálvez recuerda el precioso momento en el que le comunicó a su padre que esperaba un hijo con Patricia Pardo

Christian Gálvez y Patricia Pardo están pasando por uno de los momentos más dulces de sus vidas. La pareja encara la recta final de su embarazo y cuentan los días para tener a su pequeño en brazos. Hasta que llegue el día del nacimiento, lo cierto es que al presentador le ha invadido la melancolía y ha recordado el tierno momento en el que le comunicó a su padre que iba a ser abuelo.

Con la vista puesta en el momento en el que su primer hijo venga al mundo, Christian Gálvez ha compartido una selección de sus imágenes favoritas junto a su padre. Una de ellas corresponde al momento en el que el presentador y Patricia Pardo le comunicaron la noticia de que venía un nuevo miembro de la familia en camino. "La del centro será para siempre la instantánea favorita con mi padre, en su barrio favorito de Madrid. Mi mujer nos inmortalizó cuando le dije que iba a ser abuelo. Se nos nota la cara de felicidad, ¿verdad?", escribe el también escrito.

Por otro lado, Christian Gálvez también ha compartido otras dos significativas imágenes. En una podemos ver a padre e hijo en el volcán Etna, en 2019, cuando ambos viajaron para la inauguración de la exposición sobre Leonardo da Vinci que dirigió en Catania. "Aprovechamos unos días para visitar Taormina, la necrópolis de Pantalica o Siracusa", señala. La otra corresponde con una se sus visitas a París en septiembre de 2018. En aquel momento invitaron al presentador a dar una conferencia sobre el florentino en la Agencia Espacial Europe. "Tuvimos poco tiempo, pero nos recorrimos la Torre Eiffel, el Louvre, el Arco de Triunfo y el Sacré-Coeur", recuerda.

Patricia Pardo, en la recta final de su embarazo

Fue a principios de noviembre, cuando se encontraba de siete meses y medio, Patricia Pardo hablaba abiertamente del buen momento por el que estaba pasando y reconocía que, para ella, no había nada más bonito que "el milagro de la vida y tener un bebé dentro". La pareja cuenta los días para tener en brazos al pequeño, al que todavía no han puesto nombre. La periodista reveló que habían barajado varias opciones, pero será cuando le vean la cara cuando tomen la decisión final.

El futuro padre también está entusiasmado. Y enamoradísimo. "Te admiro desde que te conocí. Con muchas cosas a favor pero otras tantas en contra, has aguantado, has luchado, has trabajado, has perseverado. Has sido una gran profesional, te has levantado antes que nadie, te has acostado más tarde que todos", le dedicaba Gálvez a su chica en septiembre en una extensa carta de amor con motivo de su 40 cumpleaños.

Joaquín Prat comunicó la baja por maternidad de Patricia Pardo

A principios de diciembre, Joaquín Prat era el encargado de anunciar que Patricia Pardo comenzaba su baja de maternidad y lo hacía se una manera significativa. "Habitualmente ahora presentaría y saludaría Patricia Pardo, pero hoy ella no está. Por circunstancias de la vida que se abre paso en sus entrañas, un médico ha tenido a bien darle la baja previa para alumbrar a ese niño que vendrá al mundo, parece ser que, antes de lo previsto. Por eso, desde aquí, a Patricia, a su familia y a Christian, un beso enorme", explicaba risueño.

En medio de estos días que está disfrutando de su tiempo en casa, Christian Gálvez ha recibido una buena noticia en el ámbito laboral. Dos meses después del cierre de '25 palabras', el presentador se pondrá al frente de 'Celebrity School', una apuesta de la cadena para su prime time. Se trata de un concurso en el que podremos ver enfrentarse a estudiantes y rostros conocidos. "Mediaset España prepara para Telecinco y en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia) la adaptación de este formato original alemán en el que un grupo de conocidos personajes tendrá que afrontar diferentes retos de conocimiento, físicos y musicales frente a estudiantes de los grados de primaria, secundaria y bachillerato", anunció la cadena de Fuencarral. Por el momento, se desconoce la fecha de estreno.