Christian Gálvez y Patricia Pardo ya son papás: el significativo nombre de su primer hijo

Christian Gálvez y Patricia Pardo ya son papás... La pareja ha dado la bienvenida a su primer hijo en común este viernes 22 de diciembre. Un bebé muy deseado por ambos para el que han elegido un nombre con un significado muy especial. "Encontramos la “LUz” y el “CAmino” el uno en el otro, y ahora llegas tú, tan deseado, para iluminar aún más nuestros pasiños", han confirmado a través de sus redes sociales.

Luca, el especial nombre elegido por Christian Gálvez y Patricia Pardo para su primer hijo

Con una tierna publicación compartida en sus redes sociales, Christian Gálvez y Patricia Pardo han confirmado la mejor de las noticias: el nacimiento de su primer hijo. "Encontramos la “LUz” y el “CAmino” el uno en el otro, y ahora llegas tú, tan deseado, para iluminar aún más nuestros pasiños", han escrito ambos, con un original juego de palabras con el que, además de anunciar el nacimiento de su bebé, desvelaban su nombre: Luca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Christian Gálvez ( @galvezchristian)

"Eran rosas. Hoy han florecido", continúa su bonito mensaje. "¡Bienvenido, LUCA!.. Luca Gálvez Pardo. 22/12/23". Junto a estas bonitas palabras, los felices papás han compartido una entrañable fotografía en la que se pueden ver las manos de la pareja sobre la del pequeño Luca.

Christian Gálvez, padre por primera vez

Fue el pasado mes de julio cuando Christian Gálvez y Patricia Pardo sorprendían a todos al anunciar que estaban esperando su primer hijo en común. “La vida no ha podido hacernos un regalo de aniversario mejor que colocar un lucero más en nuestro Campo de Estrellas”, escribían en sus redes sociales, confirmando la feliz noticia, además de anunciar que también era su primer aniversario de boda. "No podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé”, confirmaban.

La pareja, que siempre ha sido muy discreta con respecto a su vida privada, se casaba en secreto hace un año y medio, el 29 de julio de 2022. "Decidimos que fuese una boda secreta porque somos muy prudentes y nos gusta velar por nuestra intimidad", explicaba Patricia."Yo ya estaba divorciada desde el año 2020. No me separé, como han dicho, en el verano de 2021 y quiero aclarar que no conocía a Christian cuando me divorcié. Los que inventan esas cosas hacen mucho daño", añadía con respecto a su separación de Francisco Márquez, padre de sus dos hijas.

Tras el nacimiento del pequeño Luca, Christian Gálvez se ha convertido en padre por primera vez, mientras que Patricia ya es madre de dos niñas, Aurora (7 años) y Sofía (4). "Es un hombre muy sensible y lo veo entusiasmado e ilusionadísimo ante el próximo nacimiento de nuestro hijo", explicaba la periodista unos días antes de dar a la bienvenida a Luca.