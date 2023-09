La carta de amor de Christian Gálvez a Patricia Pardo

A Christian Gálvez no le cabe más felicidad. El presentador de '25 palabras' vive uno de sus momentos más dulces a nivel personal al lado de Patricia Pardo. La pareja anunció hace semanas que estaban esperando su primer hijo y que habían contraído matrimonio. Dos noticias que habían llevado en el más absoluto secreto y del solo sabían su círculo más cercano. Hasta que lo anunciaron por todo lo alto a través de sus redes sociales. Christian ha vuelto a echar mano de su Instagram para enviarle una emotiva carta de amor a su mujer, aprovechando el reciente 40 cumpleaños de su compañera de vida.

El mensaje más personal e íntimo de Christian Gálvez a su mujer

Lo que está claro es que los presentadores de Mediaset ya no esconden su relación y el amor que se profesan. En las últimas semanas, han sido constantes los gesto públicos que se han dedicado. El último, sin duda, es el más personal e íntimo desde que anunciaron que se habían casado. "Te admiro desde que te conocí, pero desde esta semana te admiro aún más si cabe. Con muchas cosas a favor pero otras tantas en contra, has aguantado, has luchado, has trabajado, has perseverado. Has sido una gran profesional, te has levantado antes que nadie, te has acostado más tarde que todos", comienza el mensaje de Christian Gálvez.

Acompañando sus palabras, ha compartido una tierna foto (la que antecede) en la que se se le ve agarrando a su chica por la espalda. Una imagen que ha rescatado del álbum de la celebración sorpresa del cumpleaños de Patricia. "Y eso que era tu semana, la semana de tu 40 cumpleaños. Y es que tu profesionalidad te hace buscar la excelencia en cada momento. Que debería ser lo normal, pero en tu caso es único y excepcional. Muchos no saben el tesoro que tienen a su lado. En definitiva, no has dejado de ser tú", subrayaba el madrileño de 43 años.

"Qué gran inspiración serás para nuestro bebé"

En su mensaje, Christian Gálvez le reconoce a Patricia su buen hacer como madre de sus dos hijas, Aurora y Sofía, fruto de su matrimonio con su exmarido policía, Francisco Márquez. "Has sido una madre ejemplar y una pareja perfecta. Atenta, preocupada, cariñosa y generosa. No puedo dejar de estar orgulloso al verte cuidar y educar a las peques. Qué gran inspiración eres para ellas y qué gran inspiración serás para nuestro bebé", añade.

Continúa su carta de amor más sincera y reveladora con una auténtica declaración: "Afortunado yo, que sé a quién tengo a mi lado. Una mujer, una compañera de vida, que me hace mejor, que me hace sentir único. Pero la realidad es que tú sí eres única. Por 40 años más unidos. Por muchos amaneceres, '5 sentidos', 9 rosas, desayunos, 'cachorritos', legos y abrazos juntos. Mi luz, mi camino, mi inspiración: TÚ. Te amo. Feliz todo solo contigo", concluye.

1 de 5 Christian y Patricia hicieron público su romance al poco tiempo de que el presentador se separara de Almudena Cid 2 de 5 El cumpleaños sorpresa que le preparó Christian a Patricia por su 40 cumpleaños 3 de 5 El tatuaje que comparte el matrimonio 4 de 5 Los presentadores se conocieron en los pastillos de Telecinco, donde ambos trabajan 5 de 5 Christian y su exmujer, Almudena Cid, estuvieron 11 años casados