Christian Gálvez y Almudena Cid han roto. Después de más de 10 años casados, el presentador y la exnadadora han decidido poner punto y final a una historia de amor que parecía sólida, y de cuyo amor ambos han dado fe en numerosas ocasiones en sus respectivas redes sociales.

Se dieron el «sí, quiero» en una ceremonia civil en la finca Los Ángeles en Torrelodones el 8 de agosto de 2010. Desde entonces se consolidaron como una de las parejas más estables del ‘papel couché, pero tal y como ha adelantado ‘Hola’, el pasado mes de noviembre optaron por tomar rumbos distintos.

La noticia de la ruptura sorprende a todos, ya que el conductor de ‘Pasapalabra’ y la exdeportista era una pareja muy unida. La última vez que los vimos juntos en las redes sociales fue el pasado mes de agosto. Entonces, el escritor y presentador dedicaba unas bonitas palabras a su compañera. «Hace justo un año acabábamos de cumplir 40 los dos, y 10 años de casados», decía. «Estábamos en casa sin poder disfrutar de lo que más queríamos: nuestro trabajo. A día de hoy tenemos 41, llevamos 11 y estamos los dos haciendo aquello que no pudimos: trabajar, sentirnos útiles y ser felices. Y, lo más importante, en los buenos y malos momentos hemos estado juntos. Aprendiendo, sonriendo, creciendo. Te amo @almudenacid !».

Se conocieron en el plató de ‘Pasalapabra’

Christian Gálvez no ha comunicado aún los motivos de la separación, que se produce cuando nadie imaginaba este triste desenlace. Desde que se conocieron, el de Móstoles y su chica han protagonizado románticos momentos dentro y fuera de la pantalla. De hecho, se conocieron en el plató ‘Pasapalabra’. Fue amor a primera vista. El presentador ha reconocidoque durante la intervención de la gimnasta en su programa ocurrió algo que nunca le había pasado: quedarse completamente en blanco.

Tan claro tuvo que Almudena Cid era la mujer de su vida que no tardó en pedirle su número de teléfono para invitarla a salir. Lo que vino después es una historia de amor bien conocida. Eran dos auténticos tortolitos. Y siempre que aparecían en público o en las redes sociales no dudaban en proclamar el afecto que sentían el uno por el otro. Prueba de ello es el conmovedor mensaje que le dedicaba la atleta a Gálvez el día de su décimo aniversario de boda.

«Una década, compañero de viaje. Mi admiración hacia a ti sigue creciendo y, paralelamente, el amor que siento por ti. Lo que no tengo claro es si crece a lo alto o a lo ancho… Solo sé que va cambiando de forma, como nuestros cuerpos», arrancaba diciendo. Tras estas palabras, la exgimnasta destacaba la importancia que ha tenido el de Mediaset en su vida: «De pequeña mi juego favorito era ‘piedra, papel o tijera’. Me encantaba sacar el papel y envolver a la piedra. Quizás estés soltando alguna carcajada ahora pero hasta no hace mucho te veía y me veía así. Yo arropándote como buen papel y tú como piedra protegiéndome de unas cuantas tijeras«.

Este año han cumplido 11 años casados

«En estos diez años te he visto cortar por lo sano con todo aquello que no encajaba en tu mente de excell y, también, adaptarte y moldearte, sobre todo a mí, la reina de la improvisación. Quizás se trate solo de eso, de jugar, o de comprender en los próximos años lo bien que nos hace tenernos el uno al otro«, concluía.

Christian, por su parte, ha sido muy prolífico a la hora de hablar de Almudena. De ella ha dicho cosas tan bonitas como que «es ideal, combatiente, humanitaria. Luminosa, soñadora y vividora. Emocional e intuitiva. Persistente y con capacidad de empuje. Algo mística, sensible, compasiva y sincera. Creativa, sabia y con ganas de conocer aún más». Todo un derroche de halagos y piropos que ya forman parte de un romance finiquitado después de casi 15 años juntos.