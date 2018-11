Gregorio Sánchez hizo reír a toda España. Sin embargo, cuando apenas faltan unos días para que se cumpla un año de su fallecimiento, Chiquito de la Calzada vuelve a ser noticia pero por una triste razón. Su familia se encuentra enfrentada por su herencia, que todavía sigue siendo un conflicto a pesar del tiempo cumplido.

Su sobrina, la heredera de su patrimonio

El humorista falleció el pasado 11 de noviembre de 2017 en su Málaga natal al surgir complicaciones tras someterse a un tratamiento por su angina de pecho. Tras su marcha, un abanico de posibilidades se abría para su legado. El humorista estuvo casado con Josefa García, hasta el fallecimiento de esta en el 2012. El matrimonio no tuvo hijos y Chiquito decidió dejar su herencia a su sobrina del alma, Dolores Arjona, que le acompañó hasta el último momento.

La guerra por la herencia llega a Sálvame

Su designación como heredera universal acabó por hartar al resto de su familia. Tomás Sánchez, hermano del cómico, no se resigna a la decisión y ha cargado duramente contra Dolores en ‘Sálvame’. “No puedo estar de acuerdo en que ella se lo quiera llevar todo”, declaró Tomás. A su juicio, la sobrina de Chiquito de la Calzada se extralimita en su presencia en actos en memoria del humorista. “¿Tiene que estar ella siempre?”, se preguntaba el hermano. “Que no me busquen la boca porque me van a encontrar”, dijo con tono serio.

La memoria del humorista, empañada por la pugna

Dolores Arjona, por su parte, ha rechazado hacer declaraciones y no quiere entrar en las polémicas destapadas por Tomás Sánchez. La decisión tomada por Chiquito de la Calzada de designar a su sobrina como heredera universal todavía es causa de controversia y empaña la memoria del humorista cuando faltan unos días para el aniversario de su fallecimiento.

