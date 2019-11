Almudena Martínez, popularmente conocida como Chiqui de ‘Gran Hermano’, ha preocupado mucho a sus seguidores de Instagram tras su última publicación. La exconcursante de realities ha subido una foto en su perfil personal en la que desvelaba que se encontraba ingresada en el hospital. No obstante, su enigmático mensaje en el que no decía qué le sucedía ha preocupado aún más a sus fans, que pronto han comenzado a preguntarle qué le sucede, cómo se encuentra y desearle una pronta recuperación.

Chiqui, destrozada por la muerte de su sobrino

“Todo en la vida pasa por algo. Todo a la larga pasa factura”. Este es el misterioso mensaje que Chiqui escribía como acompañamiento a una foto borrosa en la que se mostraba la vía de suero a la que estaba conectada durante su ingreso en el hospital. Más tarde amplió la información que ofrecía sobre su estado: “Aún estoy aquí, con una reacción nerviosa por todo el cuerpo”.

Según pasaban las horas, la preocupación de los seguidores de Chiqui iba creciendo con su silencio. Ella optó por no interactuar más en su red social y dejar que el misterio se apodere de su caso. Así, comenzaron a surgir mensajes de fans que se quejaban de las maniobras de la exconcursante de ‘Gran Hermano’ para llamar la atención alertando sobre su delicado estado de salud, sin dar mayores informaciones de si se trata de algo grave o no: “No está bien lo que haces. Para esto no pongas nada, porque la gente se preocupa”, le decía uno de sus seguidores, mientras que otros subrayaban el “morbo” de estas interacciones sociales.

Chiqui finalmente rompió su silencio y respondió a estos mensajes de seguidores indignados por su forma de obrar: “Gracias a todos por preguntar y, la verdad, subiré las fotos que me de la real gana, que para eso es mi red social, faltaría más. Al que no le guste, que no me siga. Corticoides, suero, etc”, zanjaba.