Chiara Ferragni pide perdón tras ser multada por vender productos con falsos fines benéficos

Chiara Ferragni ha reaparecido para dar explicaciones y, sobre todo, comunicar sus decisiones tras estar en boca de todos. Días después de que la influencer fuera multada con un millón de euros por vender un producto con falsos fines benéficos, la italiana ha dado su versión. Primero pidiendo disculpas y segundo contando cómo tratará de resarcir su error una vez descubierto lo sucedido. Lejos de agachar la cabeza, ha utilizado sus redes sociales -en las que cuenta con casi 30 millones de seguidores- para confesarse y dar la cara. Es consciente del aluvión de críticas recibido y de la imagen que deja algo así.

Chiara Ferragni explica qué sucedió para que parte de los beneficios no llegaran al hospital de Turín, tal y como prometió

"Siempre he estado convencida de que los más afortunados tienen la responsabilidad moral de hacer el bien. Estos son los valores que siempre nos han impulsado a mí y a mi familia. Esto es lo que les enseñamos a nuestros hijos. También le enseñamos que se pueden cometer errores, y que cuando sucede debemos admitir, y si es posible, remediar el error cometido y atesorarlo. Eso es lo que quiero hacer ahora. Pido disculpas y por ello donaré 1 millón de euros al hospital Regina Margherita para apoyar el cuidado de los niños", comienza diciendo la italiana. Apenada y angustiada por lo sucedido, Chiara Ferragni ha explicado también qué falló para que la donación no se produjera, tal y como ella pensaba.

El dinero que abonaron antes de saber los verdaderos beneficios

Las dos sociedades de Chiara han sido sancionadas a pagar una importante multa tras vender un dulce tradicional navideño de Balocco con su nombre. Y es que se aseguró que de ese modo los compradores contribuirían a una donación para un hospital de Turín que serviría para adquirir una maquinaria para niños con osteosarcoma y sarcoma de Ewing. Sin embargo, la donación se produjo meses antes -50.000 euros- y el dinero obtenido por los dulces -1.000.000 euros- no se destinó a la iniciativa.

La drástica decisión de Chiara Ferragni a partir de ahora

La primera reacción de Chiara Ferragni fue asegurar que estaba en desacuerdo con la medida y con la multa interpuesta contra ella. "Considero injusta la decisión adoptada en mi contra. La impugnaré ante los tribunales competentes", aseguró. Pero, ¿qué pasó para que no se hiciera todo tal y como se había dicho? La empresaria ha contado con todo lujo de detalles lo sucedido en lo que ella considera que ha sido un malentendido. "Me di cuenta de que había cometido un error de comunicación. Un error que atesoraré en el futuro, separando por completo cualquier actividad benéfica, que siempre he hecho y seguiré haciendo, de las actividades comerciales. Porque aunque el objetivo final sea bueno, si no ha habido un control suficiente sobre la comunicación, se pueden generar malos entendidos", dice con contundencia.

Eso no quita que quiera impugnar la decisión de la autoridad italiana. Promete, además, que si la multa se reduce ella la diferencia al hospital que dijo en su día. "Lamentablemente se puede cometer un error, me arrepiento de haberlo hecho y me doy cuenta de que podría haber estado más atenta. Pero si la sanción final fuera - como espero - inferior a la decidida por la AGCM, la diferencia se sumará al millón de euros", explica.

A partir de este momento se pondrá en contacto ella en primera persona con el Hospital Regina Margherita de Turín para ver cómo y en qué se utilizan sus donaciones, evitando así futuros problemas con este asunto. "En los próximos días hablaré con Regina Margherita para entender cómo utilizará el hospital la suma que doné y periódicamente les daré actualizaciones. Mi error persiste, pero quiero asegurarme de que de este error surja algo constructivo y positivo", finaliza.