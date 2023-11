Chenoa se separa de Miguel Sánchez tras un año y medio de casados

La cantante Chenoa y su pareja, Miguel Sánchez, han puesto fin a su relación tal como ha podido confirmar la revista SEMANA y que se ha hecho público a través de 'Fiesta' que emite Telecinco. Según se ha explicado en el programa, la ruptura se debe a varios factores; uno de ellos sería la dificultad en la convivencia y, además, se sugiere la posibilidad de la intervención de terceros. La pareja se separó y dejaron de convivir hace semanas y han destacado que su incompatibilidad profesional ha acabado haciendo mella en su relación personal. A pesar de todo, han decidido mantener una relación cordial.

Miguel Sánchez y Chenoa se conocieron en 2019

Hace unos meses surgieron rumores de separación, pero la pareja los desmintió apareciendo juntos tanto en el cumpleaños de Chenoa como en la boda de Soraya. El programa 'Fiesta' sostiene que Miguel Sánchez intenta salvar la relación y "está haciendo todo lo posible por recuperarla", información que fue corroborada por personas cercanas a Miguel y comunicada por Omar Suárez, colaborador del programa. Chenoa y Miguel Sánchez se conocieron en 2019 en una cena con amigos. Sentados uno frente al otro, Chenoa quedó tan encantada que deseó tenerlo cerca y terminaron pasando toda la noche en conversación.

La colaboradora Marisa Martín Blázquez ha señalado que algunas agencias ya estaban sobre la pista de la noticia, pero ha sido Omar Suárez el que se ha adelantado y ha logrado la primicia. "Ella sentía que esto podía salir a la luz en cualquier momento", ha manifestado Omar. Por su parte, Sergio Pérez, otro colaborador del programa sí ha podido contactar con Soraya Arnelas para pedirle su opinión sobre la ruptura de Chenoa. "Se ha quedado impactada y no sabía absolutamente nada".

La pareja ha roto toda comunicación en las redes sociales

En Fiesta, también han revisado las redes sociales de la cantante y ha sido Amor Romeira la que ha señalado que la pareja aún se intercambiaba comentarios cariñosos en las fotos que colgaban, pero esto sería así hasta hace tan solo cuatro días. Es en ese momento, cuando la comunicación entre ambos habría quedado rota. Otro de los colaboradores, Iván Reboso, ha intentado contactar con Chenoa y le ha resultado imposible. "He revisado sus actividades recientes. En la boda de Soraya, ella llegó del brazo de él, y ambos se comportaron con naturalidad, dando la impresión de que todo estaba bien", ha explicado atónito ante la noticia que se había dado en el programa.

Hace dos años, en 'El Show de Bertín', Chenoa confesó lo mucho que quería a Miguel Sánchez: "Mi pareja me ha ayudado mucho a sentirme a gusto conmigo misma, a que me quieran con esa hecatombe que soy yo, con mis cambios de humor. Eso mola mucho cuando lo encuentras". Cuándo habló de él como persona lo definió como una persona reservada "muy tranquila, respetuosa y con una conversación fantástica. Somos tranquilos a la hora de estar en casa. Me gusta escuchar la radio o leer un libro. Soy una tía muy tranquila. Somos buenos compañeros", añadío.