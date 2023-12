Chenoa se sincera sobre su corto matrimonio

Chenoa continúa en el punto de mira después de que se haya conocido que su matrimonio con Miguel Sánchez Encinas llegara a su fin después de poco mas de un año de casados. La presentadora pasa por un buen momento gracias al éxito de 'OT 2023' y a su labor como presentadora del formato de Amazon Prime. A pesar de su corto matrimonio, lo cierto es que intenta ponerle una sonrisa al mal tiempo. En este sentido, la cantante hace de tripas corazón y se ha pronunciado de forma inesperada sobre el tema más impactante de la actualidad.

QUE PUTA REINA ES CHENOA pic.twitter.com/hwQglHwEdc — me falta un hervó ( @oleemequivocao) December 15, 2023

Durante el último programa de 'Tómatelo menos en serio', el podcast en el late night de Europa FM presentado por Chenoa, la cantante y el resto de colaboradores han hablado abiertamente de los planes de los que más orgullosos están. Ante esto, la presentadora comenzaba a reírse y le respondían que si estaba pensando en su boda. Ante esto, a carcajada limpia, la interprete de 'Bailar Contigo' contestaba que no, aunque su enlace podría ser uno de esos eventos. "Me lo curré un montón, te lo digo en serio", decía ante las risas cómplices de todos los presentes. "Me acabo de acordar de mi boda", continuaba asegurando mientras se reía.

El momento en cuestión llamaba la atención de la invitada al programa, la actriz Claudia Traisac, y le preguntaba a Chenoa sí seguía casada. Una pregunta que descolocaba a todos y que la cantante contestaba con toda la naturalidad del mundo: "No, me salió fatal". Una respuesta que despertaba nuevamente las risas de los colaboradores del podcast y que hacía que la que fuera protagonista de 'La llamada' cambiara de tema.

Los motivos de la ruptura entre Chenoa y Miguel Sánchez Encinas

Desde que saliera a la luz la noticia de su separación, el goteo de información no ha cesado. Según trascendió, la ruptura entre Chenoa y Miguel Sánchez Encinas se debió a la incompatibilidad profesional que podría haber hecho mella en la relación. Fue el pasado verano de 2022 cuando la cantante y el urólogo se dieron el 'sí, quiero' en Mallorca, una boda de cuento de hadas que estuvo en el punto de mira por las ausencias de algunos de los concursantes de 'OT 1'. El fin de la relación se ha producido en buenos términos y prueba de ello son los intercambios de mensajes en público de ambos en las publicaciones de Instagram de la cantante. De la misma manera, hay que recordar que la ruptura pillaba por sorpresa a su entorno. Según contaron a SEMANA fuentes cercanas a la cantante, días antes de hacerse público, ella presumía abiertamente de su marido. Su noviazgo comenzó a principios de 2019 con una amistad que empezó en una cena en la que ella no quería que le sentaran al lado.