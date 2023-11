Vídeo: Europa Press

LOS40 Music Awards ha sido el último escenario en el que han coincidido Chenoa y David Bisbal. La cantante reconocía que esto era lo "más normal del mundo" cuando formas parte del panorama musical. Además, evitaba entrar en polémicas sobre el documental del almeriense. "Yo no tengo ningún problema y todo me parece estupendo". Eso sí, ha recalcado que le molesta cuando dicen cosas que ella no ha dicho. "Si no es verdad, no es verdad. Está todo en orden, todo está bien. Y yo me alegro por todo el mundo".

Chenoa, muy ilusionada con su papel de presentadora en 'Operación Triunfo'

La cantante está expectante por el estreno de la nueva edición de 'Operación Triunfo' de Amazon Prime Video. "Arrancamos el 20 de noviembre y estamos muy contentos". Regresar a formar parte del formato que supuso su gran trampolín a su carrera artística ha sido muy especial para ella. "Estoy cerrando mi círculo presentando 'Operación Triunfo' en la edición de 2023. Hay muchísima gente que ha salido de esta plataforma: Manuel Carrasco, Pablo López, Aitana... Al final sigo aquí, cerrando un círculo precioso, presentando 'Operación Triunfo' de donde yo salí. Estoy encantada de haber salido de ahí y de volver".