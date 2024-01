La otra cara de Chenoa tras su separación: lo que nunca se ha dicho

Chenoa (48 años) se ha convertido en la gran protagonista del momento gracias a su papel fundamental en las galas de 'OT 2023'. Está en un buen momento, pero llegar hasta ese punto no ha sido fácil. En medio de este gran éxito profesional, lo cierto es que su vida personal también ha acaparado titulares debido a su separación de Miguel Sánchez Encinas. El fin de su relación hizo mella en ella y tuvo que pasar por un proceso para poner buena cara al mal tiempo.

Tal y como ha podido saber SEMANA, Chenoa pasó por una mala racha poco después de su separación de Miguel Sánchez Encinas en cuanto a estado de ánimo se refiere. El entorno de la cantante cuenta a esta revista que "no podía evitar estar mal, estaba decaída, aunque hacía todo lo posible para poner su mejor sonrisa de cara a sus compromisos profesionales". Los últimos acontecimientos de su vida sumados a la gran exposición que ha tenido a raíz del fin de su relación con el urólogo hicieron mella en ella. Al principio, no estuvo al cien por cien, "no estaba bien de ánimos", nos cuentan.

Sin embargo, consiguió resurgir y para ello se centró en su trabajo, que tantas alegrías le están dando ahora. "Aunque públicamente se mostraba fuerte, en privado y de puertas para dentro de su casa estaba muy fastidiada". Ella sabe que vive de su imagen y no quería volver a cometer el error de mostrarse frente a los medios como lo hizo durante su ruptura con David Bisbal.

Ella misma contaba recientemente a SEMANA que es una persona muy positiva y que el público ha vivido muchas fases de su vida, aunque siempre ha encontrado refugio en su trabajo. "Yo disocio bastante bien lo que es mi parte profesional y mi parte personal", decía la cantante indicando además que ella siempre da siempre lo mejor de ella. "A pesar de su fortaleza pública, estaba destrozada y sufriéndolo por dentro". Así nos lo transmite su entorno. "Sacaba fuerzas para continuar con su gran pasión, el trabajo. Ahora habla abiertamente de su divorcio y bromea con su corto matrimonio", una prueba refutable de que ahora sí que está al 100% de ánimos.

"Problemas de convivencia", la razón de la ruptura entre Chenoa y Miguel Sánchez Encinas

Chenoa ha explicado que la ruptura entre ambos se ha producido en buenos términos, lo que deja ver que no ha habido enfrentamientos entre ellos. Todo se habría debido a problemas en la convivencia. Fue el pasado verano de 2022 cuando la cantante y el urólogo se dieron el 'sí, quiero'en Mallorca, una boda de cuento de hadas que estuvo en el punto de mira por las ausencias de algunos de los concursantes de 'OT 1'. Su noviazgo comenzó a principios de 2019, una amistad que empezó en una cena en la que ella no quería que le sentaran al lado. "Nos sentaron en la mesa y me lo pusieron en frente, y le dije a mi amiga: 'Ni de coña, no lo quiero al lado", explicó Chenoa. Una intuición con la que obviamente se equivocó y tras la que pronto se repitieron numerosas citas entre ellos.

Chenoa reconoce haber sentido ansiedad en este momento de su vida

La cantante siempre es hermética en todo lo referente a su vida personal. Sin embargo, ha ofrecido una entrevista en el diario 'El País' donde ha contado cómo se ha sentido tras la repercusión de su reciente separación. "He sentido mucha ansiedad. Que la prensa haga guardia en la puerta de mi casa me sigue chocando y me crea ansiedad. No te acostumbras a eso".

Incluso se ha pronunciado sobre su expareja, David Bisbal. Un tema recurrente que sigue persiguiéndola a pesar de que han pasado dos décadas desde que ambos tomaran caminos separados. "Yo he hecho muchas cosas como para que 20 años después me sigan preguntando por Bisbal. Ha pasado mucho tiempo. Hace poco David contestó algo parecido y me pareció un punto de inflexión. Me sentí respaldada. Él hace su vida y yo hago la mía, pero eso no significa que yo lo odie o que él me odie a mí. No pasa nada. Pasa el tiempo y nada más. No hay rencores".