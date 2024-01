El gesto con el que Chenoa cierra la puerta a Miguel Sánchez Encinas

Su separación a principios de noviembre, tal y como adelantó SEMANA, pilló a todos por sorpresa y se convirtió en una de las rupturas más sonadas del 2023. Chenoa y Miguel Sánchez Encinas cerraban el año diciendo adiós a un amor que parecía idílico y del que presumían solo días antes de anunciar su separación. Por eso, quizá, sorprende que la cantante no haya querido ni acordarse de su ex al hacer balance de su año, del que fue parte hasta casi el final. "Aquí un resumen de lo que ha sido mi 2023", escribe en sus redes sociales junto a un vídeo en el que muestra varias imágenes de acontecimientos importantes en su vida durante el año, donde aparece su fichaje como presentadora de 'Operación Triunfo' entre otros logros profesionales, pero ni rastro del que fue su gran amor.

Es evidente que la cantante ha preferido no recordar los momentos complicados de su año. Eso sí, hace un guiño a lo que ha supuesto su ruptura, y es que asegura que el 2023 ha sido un año de grandes aprendizajes, entre los que suponemos está decir adiós: "Agradecida por todo el aprendizaje que me ha dado", confiesa. Además, asegura estar "preparadísima para recibir con los brazos abiertos al 2024".

No duda en agradecer el cariño a sus seguidores, sobre todo en sus momentos más complicados: "MIL GRACIAS a tod @s por el apoyo recibido, por cada gesto de cariño y por estar SIEMPRE ahí al pie del cañón, nunca me cansaré de decíroslo, SOIS MUY IMPORTANTES para mi. OS QUIERO MUCHÍSIMO". Y zanja con un mensaje positivo cargado de energía para dar la bienvenida al nuevo año: "Vamos a por todas mi gente!! Que este 2024 esté lleno de momentos inolvidables".

Chenoa y Miguel Sánchez Encinas, ¿abiertos a la reconciliación?

Su noviazgo comenzó a principios de 2019. Se conocieron en una cena en la que ella dejó claro que no quería que a su lado se sentara el que, años más tarde, se convertiría en su marido. La cantante y el médico se dieron el 'sí, quiero' en verano de 2022, en una boda de auténtico cuento de hadas celebrada en Mallorca. Solo un año y medio después de ese gran día, la pareja ponía punto y ¿final? a su relación.

Mientras la cantante está volcada en sus compromisos laborales, Miguel está destrozado. El reconocido urólogo rompía su silencio para sincerarse sobre los motivos de su separación y parece que no pierde la esperanza de recuperar a su chica: "Ha hecho varios intentos de acercamiento, pero ella no parece estar muy receptiva. Le gustaría reconciliarse con ella. Él está pasando por un mal momento", explicaban en el programa 'Y ahora Sonsoles'. Unas palabras con las que dejaban caer que Miguel está abierto a darse una segunda oportunidad con Chenoa, pero es ella la que no estaría por la labor. "Cuando lo dejaron, ninguno de los dos cerró la puerta a retomar la relación. Sin embargo, todo parece indicar que aún no ha llegado ese momento", añadían desde el programa que presenta Sonsoles Ónega.