Primeras palabras del marido de Chenoa, Miguel Sánchez Encinas, tras conocerse el motivo de su separación

Vídeo: Europa Press

Chenoa y Miguel Sánchez Encinas eran una de las parejas más consolidadas del panorama 'rosa' nacional. Su separación a principios de noviembre, tal y como adelantó SEMANA, pilló a todos por sorpresa. También a muchos de sus allegados. Según pudo conocer esta revista por fuentes de su entorno, días antes de hacerse pública, ella presumía abiertamente de su relación. Su noviazgo comenzó a principios de 2019. Se conocieron en una cena en la que ella dejó claro que no quería que a su lado se sentara el que, años más tarde, se convertiría en su marido. La cantante y el médico se dieron el 'sí, quiero' en verano de 2022, en una boda de auténtico cuento de hadas celebrada en Mallorca. Mientras la argentina está volcada en sus compromisos laborales, Miguel está destrozado. El reconocido urólogo rompía su silencio esta semana para sincerarse sobre los motivos de su separación.

El todavía marido de la presentadora de la última edición de 'Operación Triunfo' no pierde la esperanza de recuperar a su mujer. "Ha hecho varios intentos de acercamiento, pero ella no parece estar muy receptiva. Le gustaría reconciliarse con ella. Él está pasando por un mal momento", explicaban en el programa 'Y ahora Sonsoles'. Unas palabras con las que dejaban caer que Miguel está abierto a darse una segunda oportunidad con Chenoa, pero es ella la que no estaría por la labor. "Cuando lo dejaron, ninguno de los dos cerró la puerta a retomar la relación. Sin embargo, todo parece indicar que aún no ha llegado ese momento", añadían desde el programa que presenta Sonsoles Ónega.

Las agendas de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas, las causantes de su separación

Nada más conocerse los intentos de Miguel Sánchez por propiciar un acercamiento con Chenoa, este se dejaba ver por las calles de Madrid. De acuerdo con los reporteros que pudieron atestiguar su reaparición ante las cámaras, estaba muy serio y cabizbajo. "Buenas noches", saludó al percatarse de la presencia de la prensa. El matrimonio siempre ha tratado de mantener su relación en un segundo plano. Esto a pesar de ser conscientes de que todo lo que les rodea causa un especial interés. No solo mediático, sino también por parte de los fans de la ex de David Bisbal. Muy celosos con su intimidad, en esta ocasión, el médico ha preferido no pronunciarse sobre el estado de su relación tras hacerse público cómo se encuentra.

Según ha desvelado el urólogo, el amor se les acabó, no de tanto usarlo, sino como consecuencia de la convivencia. Aunque en un primer momento se habló de terceras personas, nada más lejos de la realidad. "Ha sido la dificultad de cuadrar sus agendas el motivo de su separación", sentenciaban desde el programa de Antena3. Esa es la explicación que el marido de Chenoa traslada a su entorno cuando le preguntan qué ha sucedido entre ellos para tomar caminos por separado.

Una separación cordial con continuos intercambios de mensajes

El fin del matrimonio se produjo en buenos términos. Prueba de ello son los intercambios de mensajes con los que ambos se han agasajado en sus respectivas redes sociales a pesar de no estar juntos. Unos gestos muy llamativos y cariñoso que los seguidores de la artista ven con esperanza. La exconcursante de 'OT', por su parte, dio un golpe en la mesa en su momento para negar los rumores sobre cualquier implicación de otras personas en el "desgaste" de su matrimonio. La pareja decidió poner fin a su convivencia apenas un año y medio después de casarse.