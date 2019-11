Chenoa está pasando por una de las etapas más felices de su vida. La que fuera concursante de ‘Operación Triunfo 1’ está prometida y en el terreno profesional le va mejor que nunca. Y ahora tiene un nuevo motivo para sonreír. La cantante ha batido uno de sus mayores éxitos en Instagram al publicar una imagen en la que aparece semidesnuda.

«Que descanséis y tengáis planazos bien chulos de puente mi gente preciosa. #tbt #entresabanas ❤ con mi #troppo», escribía la cantante en sus redes sociales junto a una imagen en blanco y negro en la que aparece desnuda en una cama, tapada con una sábana y luciendo un enorme collar.

Las reacciones a la sensual imagen no se han hecho de esperar y muchos seguidores se han lanzado a comentarle. “Wow!! Mi Bella amiga! Esa foto es Preciosa!!”, le escribía Anne Igartiburu. «Esa sonrisita es de una no siesta», «wow«, «fotón», son solo algunos de los comentarios de sus seguidores. Ante tales palabras, la artista ha querido corresponderlos y les ha contestado con bonitas palabras de agradecimiento: «Gracias por los piropos, así como para no sonreír».

Chenoa está viviendo también un maravilloso momento profesional. Después de haber sido una de las colaboradoras de ‘Zapeando’ más conocidas, la cantante ha puesto su voz para la canción de cabecera de la nueva temporada de ‘Amar es para siempre’. Además, continúa cumpliendo con su gira de conciertos.