Un año y medio después de su boda, Chenoa y Miguel Sánchez Encinas se han separado. Así lo desvelaban este fin de semana fuentes cercanas a la pareja y han confirmado los propios protagonistas. Eso sí, por medio de terceras personas. Desde que saltara la noticia, son varios los motivos a los que se han apuntado como detonante de este distanciamiento. La pareja no convive bajo el mismo techo desde hace semanas. Aunque en un primer momento se pensaba que la decisión era inamovible, la cantante ha querido salir a contar en qué punto está su relación. También ha desmentido de forma tajante los rumores más hirientes sobre los porqués de su separación del todo inesperada.

Chenoa no cierra la puerta a una reconciliación

Son momentos complicados para Chenoa. Su matrimonio con Miguel Sánchez hace aguas al tiempo que se suceden las informaciones sobre los motivos que habrían detonado su separación. Que la cantante no tiene suerte en el amor parece ser el tema recurrente. Así lo cree Alessandro Lequio, quien no ha dudado en señalar a la cantante por sus 'fracasos' románticos. "No sabe elegir pareja. No se puede hablar de tiempos y ritmos distintos. Es muy difícil que en un año de matrimonio surjan terceras personas", ha comentado el colaborador de 'Vamos a ver' en relación con la supuesta infidelidad de Miguel Sánchez.

Chenoa y su marido han decidido tomarse un tiempo

La exconcursante de 'Operación Triunfo' ha salido al paso y se ha pronunciado sobre estos comentarios que no hacen sino poner más dolor a la ya, de por sí, difícil situación que vive. Revista SEMANA ya adelantó que la ruptura entre Chenoa y su, todavía, marido ha sido cordial, de ahí que todavía no se haya quitado su anillo de casada. Una información que han confirmado en 'Y ahora Sonsoles'. El programa se ha puesto en contacto con la cantante que ha asegurado que ella y Miguel todavía se quieren y se respetan, pero necesitan tiempo y tranquilidad para "saber hacia dónde irán". De esta forma, no cierra la puerta a una posible reconciliación.

Los problemas que la pareja arrastra desde antes de la boda

Nadie se esperaba este desenlace de los acontecimientos a menos de un año y medio de darse el 'sí, quiero'. Chenoa y Miguel Sánchez, que llevan juntos cinco años, tuvieron que aplazar su boda hasta en dos ocasiones debido a la pandemia del Covid-19. De acuerdo con el entorno más cercano al médico, está haciendo todo lo posible por recuperar a su pareja. Es este tipo de afirmaciones las que han provocado que más de uno apunte a una supuesta infidelidad por parte de él.

"No hay terceras personas", han explicado desde el programa que presenta Sonsoles Ónega, quien recibía recientemente la visita de su amiga íntima, la Reina Letizia, en la firma de su libro. La argentina ha querido dejar claro que la situación se ha vuelto extremadamente incómoda debido a este tipo de comentarios. "Su marido es un prestigioso cirujano y les gustaría que hubiese menos ruido mediático para que no le afecte a su trabajo", señalan desde el formato de Antena3. De esta forma, Chenoa niega categóricamente que en su matrimonio se haya interpuesto una tercera persona. En 'TardeAR' hablan con fuerza de problemas de convivencia que la pareja arrastra desde antes de darse el 'sí, quiero'. “De alguna manera pudo forzarse la boda porque ya estaba organizada y dijeron ‘vamos a ver qué pasa”. Eso sí, no hay divorcio y, por el momento, no se lo han planteado”, aseguran desde Telecinco.