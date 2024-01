El inesperado cruce de mensajes entre Chenoa y Miguel Encinas que desata los rumores

"Cuando lo dejaron, ninguno de los dos cerró la puerta a retomar la relación", así de contundente se mostraban en el programa de Sonsoles Ónega sobre la ruptura entre Chenoa y Miguel Sánchez Encinas, una reconciliación para la que todavía no había "llegado el momento". Sin embargo, ahora sabemos cómo está su relación, y parece que esa reconciliación podría no estar muy lejos... Ha sido el médico quien ha dado el primer paso de hacer público en qué momento se encuentra con Chenoa, y lo ha hecho a través de las redes sociales, donde ha dejado un comentario a la cantante que denota que entre ambos hay muy buena sintonía.

Tras una de las experiencias más duras de Chenoa en 'El desafío' al enfrentarse a la prueba de apnea, la cantante se sinceraba así: "Sin duda una de las experiencias más difíciles que he vivido, todo un reto para mi, por el cuál estoy muy feliz con el tiempo que he logrado". Unas palabras que aplaudía su ¿ex? públicamente y le dedicaba un bonito mensaje: "Muy duro antes y durante…Bravo luchadora", escribía junto a varios iconos de aplausos y un corazón rojo. Sin cortarse, Chenoa respondía con otro corazón rojo.

Si han retomado su matrimonio o no, está por verse, pero que entre ambos hay una buena relación... de eso no cabe duda. Aunque su comentario ha pasado bastante desapercibido, los rumores sobre una posible reconciliación ya han comenzado.

Miguel Sánchez Encinas, dispuesto a retomar su matrimonio con la cantante

Fue el pasado verano de 2022 cuando la cantante y el urólogo se dieron el 'sí, quiero' en Mallorca, una boda de cuento de hadas que estuvo en el punto de mira por las ausencias de algunos de los concursantes de 'OT 1'. Menos de dos años después, la pareja anunciaba su separación, aunque no habrían firmado nada oficialmente. Al parecer, todo se desencadenó por la incompatibilidad de compaginar sus profesiones. "Ha sido la dificultad de cuadrar sus agendas el motivo de su separación", sentenciaban desde el programa de Antena3.

Sin embargo, el amor no se ha terminado... Es más, Miguel "ha hecho varios intentos de acercamiento, pero ella no parece estar muy receptiva. Le gustaría reconciliarse con Chenoa", explicaban desde el programa que presenta Sonsoles Ónega. Con estas palabras, han dejado entrever que la pelota está en el tejado de la presentadora de 'OT'. Miguel, por su parte, está completamente abierto a darle una segunda oportunidad a su matrimonio. ¿Habrá llegado ya esa segunda oportunidad?

Una etapa "muy explosiva" para Chenoa

La cantante, por el momento, no se ha pronunciado. En su última conversación con SEMANA aseguraba estar en su mejor momento profesional y no oculta su felicidad: "Ahora mismo estoy en una etapa de mi vida muy explosiva. Yo conozco los subidones y bajones de mi profesión, pero en este caso estoy subiendo a un nivel que me está gustando". Eso sí, sobre su momento personal prefiere no dar muchos detalles: "Disocio bastante bien lo que es mi parte profesional y mi parte personal".