Chelo García Cortés toma una drástica decisión tras los ataques de Ángel Cristo Jr.

La vida de Bárbara Rey ha dado un giro de 180 grados después de que su hijo, Ángel Cristo Jr., haya dado el paso de contar algunos aspectos de su vida. Sus palabras han puesto en el disparadero de salida no solo a su madre, también al Rey Juan Carlos y a Chelo García Cortés. Era este mismo viernes, 8 de diciembre, cuando el hermano de Sofía Cristo arremetía duramente contra la periodista después de que ésta asegurara que tenía problemas mentales. Ahora, en medio del aluvión mediático, la excolaboradora de 'Sálvame' ha tomado una drástica decisión tras escuchar al vástago de una de sus mejores amigas.

Ángel Cristo Jr. aseguraba que, para él, Chelo García Cortés es la culpable de que muchas personas creyeran que estaba "enfermo de la cabeza". Además de otras lindezas, el hijo de Bárbara Rey le mandaba un mensaje a la periodista: "Que ella diga que yo tengo un problema mental es faltarle el respeto a su propia madre". Tras este duro ataque, la que fuera colaboradora de 'Sálvame' ha tomado una drástica decisión para calmar las aguas. "No va a volver a pronunciarse ni a decir absolutamente nada. No quiere contestar", comentaba Omar Suárez en 'Fiesta' después de hablar con ella sobre las últimas declaraciones del hermano de Sofía Cristo en 'De viernes'.

Poco después de sentarse por primera vez en el programa de Telecinco, Chelo García Cortés contestaba a su entrevista . "Nunca pensé que esto pudiera llegar a ocurrir. Ángel es una persona extremadamente sensible que por la mañana podía tener una personalidad y otra por la tarde", llegó a contar la periodista en 'Espejo Público'. Estas palabras no sentaban nada bien al hijo de Bárbara Rey, que dejaba claro de forma tajante que nunca había estado enfermo. "Ha habido gente que ha dado entender que estoy enfermo de la cabeza, en concreto Chelo. La verdad es que no quiero hablar en concreto de nadie, pero a veces es inevitable", decía el hijo del domador de leones.

Ángel Cristo Jr. corta todo tipo de relación con su madre, Bárbara Rey

Ángel Cristo Jr. advertía a su madre de que iba a ir hasta el final pues aseguraba que no tenía miedo. Considera que se han hecho acusaciones muy graves y está dispuesto a defenderse. "No voy a olvidar, puedo perdonar en algún momento. Si decido hablar es porque corto el cordón umbilical", llegaba a admitir el hijo de Bárbara Rey, aunque recalcaba que estaba orgulloso de su hermana, Sofía Cristo.

La última intervención televisiva de Ángel Cristo Jr. ha supuesto un jarro de agua fría para Bárbara Rey, quien se encuentra destrozada. Así lo ha explicado Aurelio Manzano, quien también cuenta que la vedette no ha dado crédito a algunas de las declaraciones que ha hecho el joven referentes al maltrato que recibió por parte de Ángel Cristo. Es por eso por lo que la televisiva está dispuesta a demandarlo. "No reconozco a mi hijo. A partir de hoy, mi hijo ha muerto para mí", le ha asegurado al colaborador de 'Fiesta'.