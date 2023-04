Chelo García Cortés: “Nos creemos el miedo de Corinna, pero yo tuve miedo por Bárbara Rey”

Antena 3 ha emitido el primer capítulo de 'Una vida bárbara', la serie documental que narra la vida de Bárbara Rey. La vedette repasará a través de diferentes capítulos todo lo que ha pasado, su infancia, su matrimonio con Ángel Cristo, su maternidad, sus fiestas, sus primeros trabajos y sus amores. Habrá tiempo para desgranar su idilio con el Rey Juan Carlos I. Para ello contará con la ayuda y testimonio de personas muy cercanas, como es el caso de Chelo García Cortés. La periodista vivió de primera mano todo este idilio que sacude España en plena Transición y cómo, al descubrirse, vio tambalear todo lo que su amiga había conseguido construir.

"El casado era él, ella no", reconocía. Siempre se le ha señalado a la actriz y no al monarca y es ella la que estaba en el punto de mira. "Ahora nos creemos el miedo de Corinna y cuándo Bárbara sale diciendo en el coche que tiene miedo por sus hijos...'No, es un cuento de la de Totana'", explicaba. Corinna Larsen, la última de las amigas entrañables del Rey Emérito, en alguna ocasión ha recalcado lo perseguida que se sentía. Su vida dio un giro radical y ella misma lo gritaba en sus intervenciones en programas como 'Tómbola': "No me dejan vivir, estoy desesperada". La colaboradora de 'Sálvame' reconoce que no era para menos, "tuvo mucho miedo y yo también por ella". Al final "tiene derecho a decir el miedo que pasó, lo que hizo o lo que no hizo".

En mayo de 1997 Bárbara Rey denuncia ante la policía un robo en su domicilio. En este "asalto" se llevaron diversas fotografías y materiales que podían ser comprometedores para alguien muy importante. A partir de aquí se desencadena una serie de acusaciones con cintas y grabaciones de por medio. Es entonces cuando la vedette siente su vida en peligro y concede una entrevista desde su coche declarando que está en peligro y su familia también. Sus titulares eran muy directos: "Si me quieren quitar del medio que me quiten, pero la gente sabrá quién me ha matado". Será en próximos capítulos cuando seguro amplíe toda esta información Bárbara Rey de primera mano. Para abrir boca deja claro en esta primera entrega, una vez más, que su conexión con el Rey Juan Carlos I va más allá de Adolfo Suárez. No es él quien les presenta.

Chelo García Cortés: "Si Bárbara no hubiera sido de Totana hubiera sido distinto"

Bárbara Rey se convirtió en una de las actrices y vedettes más reconocidas de España. En 'La vida bárbara' la definen como una de esas mujeres de los años 50 con "ganas de sobresalir, comerse el mundo". Es uno de los exponentes de la época que disfrutó del éxito y el cariño de la gente. Chelo García Cortés, una de las mejores amigas de la cantante desde jóvenes, vivió con ella todo este proceso de la fama. Por ello está convencida de que podría haber llegado aún más lejos de no interponerse las circunstancias. "Si Bárbara Rey no hubiera sido de Totana y sí de París, hubiera sido distinto", exponía con total seguridad.

La vedette despertaba mucho interés en todas partes y eso generaba a su alrededor momentos que jamás imaginaba. Tuvo que rechazar, por ejemplo, su primer trabajo por el acoso que vivió del productor y director de la misma: "Este hombre estaba abusando de mí en el sentido de organizar bailes donde estaba todo el equipo…allí me apretujaba, metía mano bailando, hacía cosas muy desagradables…".