Chelo García-Cortés ha ofrecido su entrevista más sincera en la que habla sin tapujos de lo que piensa de cada uno de sus compañeros de ‘Sálvame’.

Chelo García Cortés es una de las caras más conocidas de televisión. La colaboradora de televisión se ha convertido en un rostro habitual en el plató de ‘Sálvame’. Aunque hay ciertos aspectos de su vida que prefiere mantener en un discreto segundo plano, lo cierto es que Chelo ha querido ahora contar aspectos de su vida que desconocíamos hasta la fecha.

Lo ha hecho en el programa ‘El trono de sensaciones’, presentado por Jordi Anjauma, en el canal de televisión ‘8TV’. Chelo García Cortés ha empezado hablando de su infancia: «Soy una niña sin infancia, Solo recuerdo desde los 7 años ser feliz con mi mamá y papá. Mi madre murió a los 11 y me tuve que convertir en una adulta. No he crecido en un seno familiar típico, soy bastante atípica en ese sentido», dice emocionada.

«Mi punto de partida es mi padre. Mi padre me enseñó todo lo que tendría que haberme enseñado mi madre. Mi padre es íntegro, honesto, guapo no, lo siguiente, y con unos ideales muy claros», ha declarado sobre la figura de su padre, que ha significado mucho para Chelo.

La colaboradora de televisión no ha dudado en hablar de todos los temas de actualidad. Entre ellos, la polémica de Miguel Bosé, al que ataca duramente tras lo ocurrido por negarse a llevar a cabo las medidas para evitar los contagios de Covid-19: «Censuro la actitud de Miguel Bosé ante el Covid. A este señor que yo admiro se le ha ido la olla. No puedes mandar a la gente a una manifestación y luego no ir. Estoy en contra de su mensaje y tiene una responsabilidad muy importante, no puede apoyar un movimiento negacionista como este», decía rotunda.

Sin embargo, también ha tenido bonitas palabras para algunos de sus grandes amigos y compañeros de trabajo. «Jordi González es para mi uno de los grandes comunicadores de este país. Es una persona que te puede hablar de política, te puede hacer un reality… Es muy consecuente, es muy íntegra que merece estar en televisión», decía sobre su compañero de cadena.

No habla igual de bien de Isabel Gemio, aunque es consciente de la labor que hace en la radio: «Yo trabajé con ella, me parece una injusticia lo que se ha hecho con Isabel Gemio en Onda Cero, lo hace muy bien. No es fácil trabajar con ella, es muy exigente. Creo, aún así, que es la mayor injusticia que la hayan sacado de la radio», declara rotunda.

Desde hace unos años, ‘Sálvame’ es presentado por Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera y Paz Padilla, pero tiene un nombre de un presentador que también sería capaz de ser presentador de este formato: «Jaime Cantizano podría presentar ‘Sálvame’ y cualquier programa que se le de, pero vive más cómodo en la radio. Se vive mucho más tranquilo».

Su llegada a ‘Sálvame’

Chelo García-Cortés lleva ya unos años siendo una de las habituales en el plató de ‘Sálvame’ y así recuerda su llegada: «Mi llegada a ‘Sálvame’ fue heavy metal«, empieza diciendo entre risas. Tenía que ser así. Ya ha pasado… yo tardé un año en decirme si ir a ‘Sálvame’, fui cuando tenía que ir. Hablé con Ana Rosa y dije que era el momento. Vine a Telecinco, me dieron el recibimiento que me dieron. Hubo momentos malos, pero los buenos han compensado los malos. No soy rencorosa, me olvido de lo que no me gusta y me agarro a los momentos buenos».

