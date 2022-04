Charo Vega ha sido confirmada como octava concursante de ‘Supervivientes 2022‘, pero los que no sean verdaderos fans de la prensa del corazón, quizás no sepan quien es este mítico personaje. Charo nace dentro de una familia de artistas, pues es nieta de la bailaora de flamenco Pastora Imperio. Además, no es el único familiar famosos de Charo, pues es tía de la actriz Pastora Vega, hija de uno de los hermanos mayores de la concursante de ‘Supervivientes’.

Y aunque estos datos sean interesantes, ninguno de estos parentescos la ha llevado a pisar los Cayos Cochinos próximamente. El motivo de su fichaje es su amistad con multitud de personajes del corazón, como pueden ser Carmina Ordóñez o Lolita Flores. Ellas tres, junto a la hermana de Carmina, Belén Ordóñez, formaban un grupo de amigas que se bebían las noches de Madrid (o la ciudad que las pillara). Pero incluso antes de esta amistad, Charo Vega ya protagonizaba portadas de las revistas del corazón.

Sus relaciones: de Serrat a Tony Caravaca

Rebuscando en el archivo de SEMANA, se ha podido encontrar una portada de agosto de 1973 en la que se relaciona a Charo con el cantante Joan Manuel Serrat. El texto afirma que «pocas veces se ha enamorado Serrat de verdad […] Y con Rosario Vega se siente cómodo en la conversación y en el paseo. Me atrevería a decir que Rosario, quizá, sea el gran amor de Serrat». Pero ese amor terminó, y Charo terminó casándose con el representante de famosos Tony Caravaca, que entre otros artistas, representaba a Isabel Pantoja. Con ella tuvo una gran amistad durante casi tres décadas.

Esta relación con Tony fue la que le abrió a Charo una de las ciudades más importantes de los 80, en lo que a la farándula se refiere. En enero de 2021, Mila Ximénez explicaba en ‘Sálvame‘ que «la reina, la que manejaba todo era Charo Vega. Cuando ibas a las fiestas, tenía casoplón, era la que manejaba todo en Marbella. Estar con Charo Vega era como estar con el TOP». En estas fiestas marbellís, se codeó con lo mejor de la alta sociedad, lo que hizo tener muchas amistades dentro del mundo de la prensa del corazón.

En el año 2011 inicia sus colaboraciones en televisión de la mano del programa ‘Sálvame’, coincidiendo allí con su amiga Mila Ximénez. La mujer relata a lo largo de su aparición en programas su relación con los diferentes personajes de la prensa rosa. No será hasta octubre de 2013, con una invitación al programa ‘Sálvame Deluxe’, cuando se rompa su relación con Isabel Pantoja de forma definitiva. Aunque Charo acudía al formato a defenderla, la tonadillera despreció esta supuesta traición de Isabel, lo que puso al personaje en su contra.

Su nuevo reto: ‘Supervivientes’

Tras años en los que Charo ha participado en televisión, presumiendo de su círculo de amistades famosas, ahora es ella quien se convierte en personaje, ejerciendo como concursante de ‘Supervivientes’ dentro de pocos días. Allí, Charo vivirá con algunos de sus excompañeros, como Kiko Matamoros, que también compartió una gran amistad con Carmina Ordóñez.

