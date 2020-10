Marta López, pareja de Kiko Matamoros, ha publicado la conversación de alguien que supuestamente ha tratado de chantajearla en redes sociales.

Entre los muchos stories que Marta López ha publicado este lunes hay uno que llama la atención por encima del resto. La pareja de Kiko Matamoros ha compartido una instantánea en la que aparece una conversación que ha tenido con un usuario de Instagram que, según su perfil, habla de la actualidad influencer contada por la gente de a pie. Tras supuestamente haber intentado chantajearla y ella no haber cedido en sus advertencias, la maniquí ha compartido la conversación mantenida en unas stories en las que se puede ver que se lo ha querido tomar con mucho humor.

Después de que este instagrammer le avisara de que tenía algo que podría comprometerla, le decía, quizás en tono de chanza, «esto en concreto me lo han pasado, pero si te molesta que lo suba obviamente me regalas un bolsito de los que tienes y se me pasa». Un aviso ante el que no ha cedido y así lo ha posteado en sus redes. «Jajajaja. Súbelo. Yo ante chantajes no cedo, gracias», ha respondido la maniquí. Aunque se desconoce si el tono de su charla era de broma, lo cierto es que este storie ha llamado la atención de sus followers, quienes están acostumbrados a que Marta López muestre en sus redes sociales su versión más real y sincera.

Es habitual que la influencer postee mensajes o comentarios que recibe en su perfil de Instagram, muchos de ellos procedentes de haters y de los cuales se queja la novia de Kiko Matamoros. De hecho, en muchas ocasiones se ha declarado hastiada de ciertas situaciones, en especial las que critican su relación sentimental con su pareja o bien las que hacen referencia al problema con la alimentación que tuvo en el pasado.

Quizás este hecho haya provocado que aumente su estrés, un estado de ansiedad que le ha producido un fuerte dolor en su boca hasta tal punto que ha sufrido una contractura bucal que incluso ha tenido que ser tratada por un especialista. Hace tan solo unos días acudió al fisioterapeuta para eliminar el fuerte dolor y así poder estar bien: «Parece ser que parte del dolor de la boca se debía a una contractura bucal por el estrés. Vamos que estoy para el arrastre».

Eso no evitó que Marta López continuara con su trabajo y con su rutina habitual. La joven de 23 años sigue yendo al gimnasio para estar sana y tener un cuerpo 10, ejercicios a los que pocas veces renuncia y que, por cierto, también está retomando Kiko Matamoros. A través de las redes sociales de la granadina hemos podido ver al colaborador de televisión realizando deporte junto a ella, lo que deja claro que él poco a poco también se va recuperando tras sus problemas de salud estos meses. No ha sido fácil para ninguno, pues los dos tuvieron que estar en el hospital: Kiko como paciente y Marta acompañando a su pareja en el duro trance que estaba viviendo.