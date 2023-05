Chanel: "El cerebro me hace pensar que voy a morir ahogada con mi propia saliva"

Chanel ha visitado 'El Hormiguero', charla en la que no solo ha hablado con Pablo Motos sobre música. Si bien ha desvelado una excelente noticia para sus seguidores, pues ha anunciado que en "este año sacará un nuevo disco" e incluso dos fechas para sus conciertos -14 de agosto en Vigo y 9 de septiembre en Málaga-, también ha hablado sobre traumas pasados. La querida cantante ha explicado que tiene un miedo tremendo a morir asfixiada, temor que incluso ha vivido en momentos de mucha tensión.

"Tengo un trauma con atragantarme con mi propia saliva", aseguraba. Era solo unos segundos después, cuando revelaba lo que sucedió tras la grabación de un videoclip. "Me estaba comiendo una chocolatina y con todo mi equipo a las 3 de la mañana en una furgoneta a oscuras, me la tomé y la saliva se me fue por el otro lado. No podía respirar, me tengo que ir sola porque me angustio. Acabé delante de la furgoneta en el suelo, intentando concentrarme buscar un hilo de aire", ha dicho la cantante. Su equipo llegó a pensar que "estaba de broma", de hecho, ninguno imaginaba lo que podía haber pasado.

"En su momento me llevaba el Ventolin por si acaso. Esto es muy psicológico. El cerebro me hace pensar que voy a morir ahogada con mi propia saliva", ha reconocido. Para ella no es nada fácil gestionarlo y, aunque lo ha contado con total naturalidad, ha llegado a pensar que necesitaba ayuda para superarlo. Mientras que muchos se preguntan qué miedo es exactamente el que padece Chanel, los expertos lo tildan de 'fagofobia', un trastorno que se produce cuando el hecho de tragar saliva le produce angustia y que generalmente se tiene cuando se ha atragantado previamente con algún alimento. Es un miedo irracional y personas como Chanel lo sufren, aunque son muy pocas personas las que lo tienen, siendo más común en mujeres que en hombres.

Chanel lanzaba una petición a todos aquellos que pudieran ayudarle. "Que se me vaya por otro lado, ahogarme y morir. Es que me agobio y se me cierra la laringe. Pido ayuda a todos los psicólogos de España para que me ayuden", deslizaba, intentando que todos aquellos que la estaban escuchando entendieran su preocupación.